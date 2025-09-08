Lunes con baja probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 9º y la máxima sería de 19°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que hay chances de precipitaciones durante la mañana.
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias aisladas en horas de la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, pasando a chances nulas el resto de la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9° y la máxima sería de 19º, bajando a 14° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 75%, la presión de 1012.6 hPa, viento sudeste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.
