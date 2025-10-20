#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 13º y la máxima sería de 28°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Cielo mayormente despejado en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina
 9:16
Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 28º, bajando a 20° en horas de la noche.

Cielo mayormente despejado en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaCielo mayormente despejado en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 64%, la presión de 1017.8 hPa, viento este a 25 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El martes espera una mínima de 15° y una máxima de 31°. Se mantendrá el cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de lluvias.
  • Luego, el miércoles tendrá una mínima de 16° y una máxima de 28°. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.
  • Finalmente, el jueves se esperan probabilidades de tormentas aisladas durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 33°.
CLIMA EXTENDIDO

