Cementerio de Santa Fe: crearon un Memorial para recordar a los hijos perdidos de forma prematura

Es un espacio físico al que pueden concurrir las familias para homenajear a sus pequeños seres queridos. “Ahora contamos con un lugar a donde vivir el duelo dignamente”, dijo el intendente Poletti.

Una postal aérea del Cementerio Municipal, en el barrio San Pantaleón.
 10:12
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe creó un Memorial por el duelo gestacional y perinatal. El mismo fue inaugurado este viernes en el Museo a Cielo Abierto (MaCA) del Cementerio Municipal, en Blas Parera 5200. Se trata de un espacio para que las familias puedan homenajear y recordar a sus hijos perdidos de forma prematura.

Cabe señalar que el 15 de octubre es el Día Internacional de la Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal. En dicho marco fue inaugurado este espacio, que es similar al inaugurado hace algunos años atrás también en el Hospital Cullen, recordó el intendente, quien fuera director de dicho nosocomio.

“Más allá del dolor de una madre o un padre hay también una familia, un tío, un hermano, los amigos, porque vivimos en comunidad”, dijo Poletti. “Entonces creo que era necesario contar con un espacio a donde poder concurrir con este motivo”.

“Y qué mejor que hacerlo en un espacio recuperado, que estaba abandonado en el Cementerio Municipal”, dijo Poletti. “Ahora lo transformamos en un lugar que es útil, y vaya que es útil”, reflexionó, al tiempo que agradeció la gestión de Luz Balbastro, directora del Cementerio, y Víctor Hadad, Coordinador de Gabinete municipal.

“Más allá del sentimiento de dolor que causa una muerte perinatal hay hoy un sentimiento de alegría, al poder contar con este espacio adecuado a donde ese duelo se viva dignamente y donde el que tenga ganas pueda concurrir”, dijo el intendente. “Un cantero, flores y un banco, no mucho más, algo tan sencillo y tan necesario”.

Más adelante Poletti dijo que “hay que hablar del tema, no esconderlo, porque es parte de la vida”.

