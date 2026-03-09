#HOY:

La jornada en la ciudad de Santa Fe se presenta inestable durante la madrugada y nublado por la tarde

La semana comienza con condiciones variables en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes estará marcado por cielo mayormente nublado y una leve probabilidad de chaparrones durante la madrugada, mientras que hacia la tarde el tiempo tenderá a estabilizarse.

Durante las primeras horas del día podrían registrarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad estimada entre el 10% y el 40%. Luego, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche cuando se espera un escenario parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, la jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 25°C, por lo que el ambiente se mantendrá templado. A primera hora de la mañana, la ciudad registra 20,1°C, cielo mayormente nublado, humedad del 95% y viento del sudeste a 10 km/h.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante el día: soplará del sector este, con velocidades que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h por la mañana, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en distintos momentos de la jornada.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar y el cierre del día se presentará con menor nubosidad.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el organismo nacional, la semana continuará con temperaturas en ascenso y tiempo mayormente estable en la capital santafesina:

Martes: mínima de 19°C y máxima de 29°C. Jornada cálida, con cielo parcialmente a mayormente nublado.

Miércoles: mínima de 18°C y máxima de 29°C. Condiciones similares, con nubosidad variable y ambiente templado a cálido.

Jueves: mínima de 20°C y máxima de 31°C. Se espera un aumento de la temperatura y tiempo estable, con cielo parcialmente nublado.

Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

