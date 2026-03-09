Pronóstico

La jornada en la ciudad de Santa Fe se presenta inestable durante la madrugada y nublado por la tarde

La semana comienza con condiciones variables en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes estará marcado por cielo mayormente nublado y una leve probabilidad de chaparrones durante la madrugada, mientras que hacia la tarde el tiempo tenderá a estabilizarse.