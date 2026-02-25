#HOY:

La ciudad de Santa Fe presenta una jornada estable con una temperatura máxima de 27°C

La mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzaría los 27°C. Por el momento no se anuncian precipitaciones.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
La ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzaría los 27°C, en un contexto de humedad elevada y vientos predominantes del sudeste.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado con temperaturas cercanas a los 22°C y viento entre 23 y 31 km/h desde el sector sudeste.

Créditos: Manuel FabatiaCréditos: Manuel Fabatia

Por la tarde, se espera el pico térmico de la jornada con 27°C y una leve disminución en la intensidad del viento. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con 22°C y nubosidad variable, sin probabilidad de precipitaciones.

Según los datos actualizados en las primeras horas del día, la ciudad registraba una temperatura de 20,5°C, humedad del 79%, presión de 1010,9 hPa y visibilidad de 12 kilómetros, en un marco de condiciones típicas de finales del verano en la región.

Pronóstico extendido

Para el jueves, el SMN anticipa un leve descenso de las temperaturas. La mínima sería de 17°C y la máxima de 26°C, con condiciones de tiempo estable y sin lluvias a la vista.

En tanto, el viernes volvería a registrarse un leve ascenso térmico. Se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, manteniéndose el cielo con nubosidad variable y sin fenómenos significativos.

Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

