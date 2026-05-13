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Miércoles fresco en la ciudad de Santa Fe: el pronóstico anticipa buen tiempo

La ciudad amaneció con apenas 5,6°C y presencia de humo en el ambiente. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas agradables durante la tarde.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
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La jornada comenzó con bajas temperaturas en la ciudad de Santa Fe y condiciones estables. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada parcialmente nublada durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima que alcanzará los 19°C.

La mañana arrancó con 5,6°C de temperatura, una sensación térmica de 4,6°C y humedad elevada, cercana al 99%, según el reporte actualizado a las 6 de la mañana. Además, se registró presencia de humo y viento leve del sector norte a 6 kilómetros por hora, con una visibilidad de 9 kilómetros.

La ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable.Imagen iluatrativa

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar levemente. El SMN prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y un ascenso gradual de la temperatura hasta alcanzar los 19°C en horas de la tarde.

Para la mañana se esperan vientos del este entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde rotarán al sudeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h. Ya por la noche, el viento volverá a soplar desde el noreste con velocidades moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional descartó lluvias para toda la jornada, manteniendo un 0% de probabilidad tanto por la mañana, como por la tarde y la noche.

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El pronóstico extendido

El pronóstico extendido del SMN anticipa que las condiciones estables continuarán durante los próximos días en la capital provincial, con temperaturas en ascenso hacia el viernes y un leve descenso durante el fin de semana.

Jueves

Se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima. El cielo se mantendría parcialmente nublado y no hay lluvias previstas.

Viernes

El viernes presentará un leve aumento térmico, con una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. Continuarán las buenas condiciones del tiempo y el ambiente templado durante la tarde.

Sábado

Para el sábado se anticipa un cambio moderado en las temperaturas, con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C. El tiempo seguiría estable, aunque con mayor nubosidad sobre la región.

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