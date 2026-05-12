Santa Fe ciudad

Peligro en barrio Guadalupe: un socavón en el cordón de la vereda pone en alerta a los vecinos

El avance de la erosión se convierte en una trampa de asfalto y tierra en el 7700 de calle Talcahuano. Tras cinco meses de reclamos, quienes viven en la zona debieron señalizar el cráter con ramas para evitar accidentes, mientras el hueco comienza a "comerse" el pasto y parte de la calzada.