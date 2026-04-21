Los vecinos de Padre Quiroga al 2000, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, manifestaron su malestar por el estado de la calzada, que presenta un hundimiento de importancia debido a una pérdida de agua potable que persiste desde hace 18 meses. La situación genera complicaciones en la movilidad y accidentes peatonales.
Socavón y pérdida de agua en Padre Quiroga al 2000: vecinos reclaman soluciones
El deterioro del pavimento impide el tránsito seguro y pone en riesgo la circulación del colectivo. Los habitantes del barrio denuncian que la falta de coordinación entre Aguas Santafesinas y el municipio agrava el problema.
En declaraciones a CyD Litoral, Rita, vecina del sector, explicó que el origen del inconveniente es un caño principal roto en el medio de la calle. "Hace un año y medio que se rompió la calle y se llenó de agua. Tanto personal de Aguas como de la Municipalidad vienen, miran y se van", afirmó.
Riesgos y falta de mantenimiento
La presencia constante de agua acumulada favoreció el crecimiento de musgo, lo que convirtió a la vereda y la calle en superficies resbaladizas. "Gente se ha quebrado la muñeca porque se resbaló. Mi tía se quebró las dos muñecas también por el musgo de la calle. Por acá no se puede pasar por ningún lado", relató la vecina.
Además, el hundimiento progresivo del pavimento afecta directamente al transporte público, ya que los autos y camionetas quedan trabados en la grieta donde se asienta el socavón.
Por su parte, los choferes de colectivos advirtieron que, de profundizarse el daño, dejarán de circular por la zona. "Gente que vive al fondo va a tener que caminar diez cuadras hasta calle Mendoza para tomarse un colectivo", advirtió Rita.
Falta de respuestas oficiales
Según explicaron los habitantes de la zona, el municipio condiciona el arreglo de la calle a la reparación previa de la fuga por parte de Aguas Santafesinas. Sin embargo, desde la prestataria de agua sostienen que se trata de problemas en las conexiones domiciliarias, versión que los vecinos desmienten tras haber revisado sus propias cañerías.
"Acá tienen que venir a romper, no a mirar. Hace un año y medio que estamos pidiendo por favor. Esto es agua potable, es un caño principal que está roto en el medio", concluyó la vecina, quien también mencionó deficiencias en la recolección de residuos en el sector.