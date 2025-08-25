#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
"El perdón que devuelve la vida"

La comunidad de Santa Rosa de Lima de Santa Fe celebra su fiesta patronal con una muestra itinerante

La escuela ESOPI N° 2035 se convierte en epicentro cultural con una exposición que invita a repensar el perdón y la reconciliación en el ámbito cotidiano.

Parroquia "Santa Rosa de Lima" de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 20:37
Por: 

Desde este lunes 25 de agosto el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una semana de profunda significación, no solo por la celebración de la fiesta patronal, sino también por una propuesta que invita a la reflexión y la esperanza.

En el corazón del barrio, la comunidad educativa de la escuela ESOPI N° 2035 "Santa Rosa de Lima" abre sus puertas para recibir una muestra itinerante que se ha convertido en el eje central de las celebraciones anuales: la exposición “El perdón que devuelve la vida”, busca acercar a la comunidad el sentido del Año Santo o Jubileo, un concepto de gran relevancia en la vida de los creyentes.

Esta propuesta, nacida de la colaboración entre la “Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETC” y la traducción de la Fundación Camino Educativo, estará disponible toda esta semana ofreciendo un recorrido visual e interactivo que explora los pilares del Jubileo: el perdón, la misericordia y la renovación espiritual.

.El barrio Santa Rosa de Lima se prepara para vivir una semana de profunda significación.

Un llamado a la reconciliación en tiempos de fragmentación

La muestra está diseñada para ser una experiencia didáctica y conmovedora tanto para jóvenes como para adultos. Más allá de su origen religioso, sus organizadores la describen como una propuesta que trasciende lo meramente espiritual para convertirse en un llamado a la comunidad santafesina a reflexionar sobre el poder del perdón en las relaciones humanas.

Mirá tambiénSa Pereira se viste de fiesta para celebrar a Santa Rosa de Lima

En un contexto social marcado por la fragmentación, la exposición nos recuerda que la reconciliación y la compasión son los pilares esenciales para la construcción de una sociedad más justa y en paz. La escuela, ubicada en Pasaje Liniers 4649, se erige así como un punto de encuentro y un faro de esperanza, ofreciendo un espacio de recogimiento en el corazón de la ciudad.

.La comunidad educativa de la escuela ESOPI N° 2035 abre sus puertas para recibir una muestra itinerante.

Un evento abierto a toda la comunidad

La exposición estará abierta al público desde este lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto, en el horario de 8 a 18 hs con entrada libre y gratuita. Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de esta experiencia, que además de la escuela, visitará catedrales y universidades de todo el país.

Mirá tambiénSan Agustín se prepara para honrar a su Santo Patrono con tres días de celebración y fe

Para aquellos grupos o personas interesadas en una experiencia más profunda, se ofrecen visitas guiadas; las consultas pueden realizarse a través del número 342 4493528. La muestra en el barrio Santa Rosa de Lima es una oportunidad única para detenerse, reflexionar y encontrar en el perdón un camino hacia la sanación y una mejor convivencia.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Religión
Santa Fe Ciudad
Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro