La comunidad de Santa Rosa de Lima de Santa Fe celebra su fiesta patronal con una muestra itinerante

En el corazón del barrio, la comunidad educativa de la escuela ESOPI N° 2035 "Santa Rosa de Lima" abre sus puertas para recibir una muestra itinerante que se ha convertido en el eje central de las celebraciones anuales: la exposición “El perdón que devuelve la vida”, busca acercar a la comunidad el sentido del Año Santo o Jubileo, un concepto de gran relevancia en la vida de los creyentes.
Esta propuesta, nacida de la colaboración entre la “Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETC” y la traducción de la Fundación Camino Educativo, estará disponible toda esta semana ofreciendo un recorrido visual e interactivo que explora los pilares del Jubileo: el perdón, la misericordia y la renovación espiritual.
El barrio Santa Rosa de Lima se prepara para vivir una semana de profunda significación.
Un llamado a la reconciliación en tiempos de fragmentación
La muestra está diseñada para ser una experiencia didáctica y conmovedora tanto para jóvenes como para adultos. Más allá de su origen religioso, sus organizadores la describen como una propuesta que trasciende lo meramente espiritual para convertirse en un llamado a la comunidad santafesina a reflexionar sobre el poder del perdón en las relaciones humanas.
En un contexto social marcado por la fragmentación, la exposición nos recuerda que la reconciliación y la compasión son los pilares esenciales para la construcción de una sociedad más justa y en paz. La escuela, ubicada en Pasaje Liniers 4649, se erige así como un punto de encuentro y un faro de esperanza, ofreciendo un espacio de recogimiento en el corazón de la ciudad.
Un evento abierto a toda la comunidad
La exposición estará abierta al público desde este lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto, en el horario de 8 a 18 hs con entrada libre y gratuita. Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de esta experiencia, que además de la escuela, visitará catedrales y universidades de todo el país.
Para aquellos grupos o personas interesadas en una experiencia más profunda, se ofrecen visitas guiadas; las consultas pueden realizarse a través del número 342 4493528. La muestra en el barrio Santa Rosa de Lima es una oportunidad única para detenerse, reflexionar y encontrar en el perdón un camino hacia la sanación y una mejor convivencia.
