Departamento Las Colonias

San Agustín se prepara para honrar a su Santo Patrono con tres días de celebración y fe

Los actos centrales comenzaran este jueves 28 de agosto desde las 10 se realiza el Acto Cívico en conmemoración al Santo Patrono San Agustín, con Misa y Procesión. Las actividades continuarán el viernes y sábado. Para el domingo los festejos se trasladan a la plaza San Martín.