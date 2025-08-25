San Agustín se prepara para honrar a su Santo Patrono con tres días de celebración y fe

En el marco de los festejos por el santo patrono San Agustín, el presidente comunal Cristian Osta, anticipó a El Litoral las actividades que se desarrollarán en la localidad e invitó a la comunidad a participar de las celebraciones.
Los actos centrales comenzaran este jueves 28 de agosto desde las 10 se realiza el Acto Cívico en conmemoración al Santo Patrono San Agustín, con Misa y Procesión. Las actividades continuarán el viernes y sábado. Para el domingo los festejos se trasladan a la plaza San Martín.
"En el marco del festejo en honor nuestro santo patrono la celebración se inicia a partir de las 10 horas con el acto en las explanadas de nuestra capilla", expresó Osta.
El presidente comunal agregó que después del acto se realizará la Santa Misa, la procesión y el tradicional vermut sanagustinense.
Además, Osta extendió una invitación a todos los vecinos y comunidades vecinas, así como a los ex sanagustinenses que se han trasladado a otras ciudades o pueblos, a que "si pueden se acerquen a celebrar el santo patrono", dijo a El Litoral.
La jornada en honor al Santo Patrono se inicia este jueves 28 de agosto desde las 10 se realiza el Acto Cívico en conmemoración a San Agustín, con Misa y Procesión. A las 12 habrá venta de Pollos en el Centro de Jubilados "Vida y Amor".
El viernes 29 de Agosto estará la final del Torneo de Bochas en el Bochin Bochas Club y el sábado 30 de agosto, desde las 19 el "16° Encuentro de Danzas Folklóricas Celeste y Blanco" en la Sociedad Italiana.
Por otra parte el domingo 31 de agosto, desde las 12 se harán los festejos Patronales en la Plaza San Martín, donde habrá FoodTrucks, "Feria de Artesanos y Emprendedores", Juegos para niños y niñas.
Además el cierre musical estará a cargo de Willy y los Gladiadores del Chamamé, Mi Cumbia, La Pega Band y el gran show especial a cargo de "Los del Palmar"
