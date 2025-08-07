#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Debate legislativo

El concejal Pablo Mainer expresó su preocupación por el veto a la Ley de Discapacidad

En la sesión del Concejo, el edil de Unidos expresó su preocupación y respaldó a familias y organizaciones que reclaman por sus derechos. Acompañó un proyecto de rechazo impulsado por Violeta Quiroz.

 21:04

Durante la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de Santa Fe, el concejal Pablo Mainer (CREO-Unidos) cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Expreso mi más profunda preocupación. No solo como concejal, sino como ciudadano, como militante social, y como alguien que cree en una política con rostro humano”, sostuvo Mainer.

“Este veto es una decisión que avasalla derechos fundamentales y que golpea con más fuerza a quienes ya cargan con múltiples obstáculos: madres y padres que cuidan con cuerpo y alma, familias que sostienen lo que el Estado deja caer”.

A su vez, Mainer criticó las dificultades burocráticas a las que se enfrentan las familias de personas con discapacidad: “Quienes tenían cobertura, hoy están atrapados en una laguna burocrática, diseñada para desgastar más a quienes ya la vida les plantea desafíos enormes. Esto no es eficiencia. Es crueldad disfrazada de tecnocracia, y es responsabilidad del Estado revertirlo”.

Acompañamiento

Durante la sesión se presentó un proyecto de comunicación -autoría de la concejala Violeta Quiroz- que acompañó el concejal Mainer y que rechaza el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En este marco, el edil remarcó su apoyo a las organizaciones, profesionales, personas con discapacidad y familias manifestándose, quienes esta semana reclamaron frente al Congreso Nacional. “No están reclamando privilegios, están reclamando lo básico: salud, educación, accesibilidad, dignidad”, indicó.

Al mismo tiempo, Mainer dijo que si bien desde el Concejo no tienen las herramientas para revertir el veto, “tenemos la obligación de ser la voz de quienes ya no saben a quién más acudir. Personas que hoy van y vienen entre oficinas, pidiendo que alguien las escuche”.

También transmitió un mensaje para aquellas miles de familias afectadas por esta decisión: “No están solas, no vamos a mirar para otro lado. No venimos a hacer silencio, también reclamamos soluciones concretas y urgentes”.

#TEMAS:
Javier Milei
Gobierno nacional
Concejo Municipal de Santa Fe
Santa Fe Ciudad

