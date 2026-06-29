Contenido realizado para Previsora del Paraná
Previsora del Paraná refuerza su presencia en el norte de la ciudad con la apertura de una nueva sucursal
La empresa de servicios sociales amplía su cobertura en la ciudad con la apertura de un nuevo punto de atención ubicado en Blas Parera 7146, orientado a acercar prestaciones y beneficios a sus afiliados y todo público en general.
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La firma, con más de 40 años de trayectoria en el sector, destacó su crecimiento regional y el fortalecimiento de su red de servicios en distintas provincias del país, con el fin de prestar servicios de calidad como lo viene realizando en más de 20 sucursales distribuidas en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.
El gerente de las sucursales de Santa Fe, Pablo Vera, explicó el perfil de la compañía y su misión. “Previsora del Paraná es una empresa familiar de servicios sociales fundada en 1986, dedicada fundamentalmente a la prestación de servicio de sepelio integral.
La misma empresa ha desarrollado a la fecha un área de cobertura que se extiende por todo el litoral argentino, brindando su servicio principal de sepelio integral en 6 provincias.
La firma cuenta a la fecha con mas de 800.000 personas beneficiarias de su cobertura, las cuales acceden a la misma mediante un plan provisional que les garantiza seguridad y respaldo frente a los hechos inevitables de la vida.
Expansión en Santa Fe
Pablo Vera detalló que la empresa lleva seis años operando en la ciudad y que la nueva apertura responde a una estrategia de expansión territorial.
“En Santa Fe estamos hace 6 años, iniciamos en San Martín 2701 y hoy estamos en Blas Parera 7146, abriendo nuestra segunda sucursal”, indicó.
Además, destacó los múltiples beneficios comerciales vigentes: “Nuestros Afiliados cuentan con una red de beneficios como ser descuentos de hasta 15% en electrodomésticos en nuestro show room, descuentos en farmacias, ópticas supermercados, agencia de viajes y profesionales adheridos a nuestra red”.
Cercanía con los afiliados
El gerente remarcó que la decisión de instalar una nueva sucursal en el norte de la ciudad responde a una necesidad concreta de proximidad.
“Hoy por hoy estar cerca es fundamental. Santa Fe son como dos ciudades en una, de Bulevar para el sur y de Bulevar para el norte, vimos esa oportunidad de estar más cerca de nuestros afiliados y que puedan disfrutar de los múltiples beneficios que hoy en día tenemos para ellos”, explicó.
Servicios y canales de contacto
Pablo Vera señaló que el proceso de afiliación es simple y accesible para todo el público que desea formar parte de esta gran familia. “tan solo con su DNI pueden acercarse a cualquiera de nuestras sucursales o bien dejarnos sus datos y nuestros asesores los visitan en el domicilio para asesóralo y responder todas las consultas que tengan, en el horario que a ellos les quede mas cómodo”
El contacto de la sucursal Blas Parera es el WhatsApp 3425239980, donde se pueden realizar consultas, solicitar información o coordinar visitas. También pueden acercarse a Blas Parera 7146 o a San Martin 2701 en horario comercial .