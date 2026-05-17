18 de mayo

Día del Trabajador Sanitario: por el feriado del sector, ASSA no tendrá atención presencial este lunes

La empresa estatal santafesina modificará su esquema de atención durante la jornada del lunes 18 de mayo. Aunque las oficinas comerciales distribuidas en la provincia permanecerán cerradas al público, se garantizarán las guardias técnico-operativas esenciales y los canales de comunicación virtuales las 24 horas.