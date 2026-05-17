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18 de mayo

Día del Trabajador Sanitario: por el feriado del sector, ASSA no tendrá atención presencial este lunes

La empresa estatal santafesina modificará su esquema de atención durante la jornada del lunes 18 de mayo. Aunque las oficinas comerciales distribuidas en la provincia permanecerán cerradas al público, se garantizarán las guardias técnico-operativas esenciales y los canales de comunicación virtuales las 24 horas.

Aguas Santafesinas S.A. Crédito: Flavio RainaAguas Santafesinas S.A. Crédito: Flavio Raina
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El próximo lunes 18 de mayo, los usuarios de Aguas Santafesinas (Assa) que requieran realizar gestiones presenciales deberán posponer sus trámites, debido al cierre total de los distritos de atención al cliente por el feriado correspondiente al sector sanitarista. Sin embargo, desde la prestataria confirmaron que la operatividad en la producción y distribución de agua potable, así como el mantenimiento del sistema cloacal, no se verán alterados.

Para asegurar la continuidad del suministro y la resolución de contingencias en la vía pública, la firma dispondrá de guardias técnicas operativas mínimas. Esto responde a la naturaleza crítica de un servicio público que sostiene las condiciones de salud y salubridad de miles de santafesinos, un compromiso histórico que se mantiene inalterable frente a feriados o emergencias climáticas.

Planta potabilizadora y la ciudad de Santa Fe. Crédito: Gentileza AssaPlanta potabilizadora y la ciudad de Santa Fe. Crédito: Gentileza Assa

Vías de atención virtual disponibles las 24 horas

Con el fin de mitigar el impacto del cierre de las oficinas comerciales, Aguas Santafesinas recordó que mantiene a disposición de sus clientes plataformas electrónicas automatizadas y de respuesta rápida para canalizar reclamos, consultas comerciales o reportar inconvenientes técnicos (como fugas de agua o desbordes cloacales).

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Los canales habilitados para operar de forma ininterrumpida durante todo el lunes son:

  • Mensajería instantánea por WhatsApp: a través del número 341 695-0008, donde un asistente virtual orientará las solicitudes del usuario.
  • Oficina Virtual y Sitio Web Oficial: ingresando a la plataforma www.aguassantafesinas.com.ar, disponible para gestiones administrativas y reportes de servicio desde cualquier dispositivo.
Planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaPlanta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

El origen histórico de la efeméride

La celebración nacional encuentra sus raíces en un hecho trágico pero transformador para la salud pública argentina. El origen de la fecha se remonta a la epidemia de fiebre amarilla que en 1871 azotó con dureza a Buenos Aires, terminando con la vida de cerca del 8% de la población. Aquella catástrofe sanitaria visibilizó de forma brutal que las grandes urbes no podían prosperar sin sistemas eficientes de agua limpia y eliminación de residuos.

Como respuesta inmediata, el 15 de mayo de 1874 se dio inicio a la construcción de la Planta de Purificación y Potabilizadora de Recoleta, considerada la primera obra de salubridad e infraestructura sanitaria integral de la República Argentina. Desde el año 1947, la fecha quedó institucionalizada a nivel federal para enaltecer el oficio de aquellos hombres y mujeres dedicados a una labor silenciosa, diaria y fundamental para garantizar el bienestar general y el desarrollo comunitario.

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