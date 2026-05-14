Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) continúa desarrollando intensas tareas para reparar la avería detectada en el conducto troncal del Acueducto Desvío Arijón, infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en distintas localidades del centro oeste santafesino.
ASSA avanza en la reparación del acueducto que abastece a Rafaela y la región
Aguas Santafesinas informó que continúan los trabajos de reparación sobre el conducto troncal del Acueducto Desvío Arijón, luego de detectarse una avería en una cañería de gran diámetro ubicada a más de tres metros de profundidad. Mientras avanzan las tareas, Rafaela mantiene un servicio reducido y las demás localidades operan mediante sistemas alternativos.
Según informó la empresa, los trabajos comenzaron durante la jornada anterior y se mantuvieron de manera ininterrumpida durante toda la noche con el objetivo de localizar el punto exacto de la falla y avanzar en su reparación.
Las tareas incluyeron el vaciamiento de la cañería afectada y una importante excavación que permitió alcanzar el conducto ubicado a más de tres metros de profundidad.
Se trata de una cañería troncal de 1.000 milímetros de diámetro que forma parte del sistema que alimenta a las localidades correspondientes a la cuenca alta del acueducto.
Localizaron el punto exacto de la avería
Desde ASSA indicaron que, tras las primeras tareas realizadas en el lugar, finalmente pudo identificarse con precisión el sector dañado del conducto.
Ese avance permitió comenzar una nueva etapa de trabajo orientada a despejar completamente la zona de excavación y generar condiciones seguras para el personal técnico que interviene en la reparación.
La empresa señaló además que durante la presente jornada se continuará evaluando el estado de la estructura para determinar las características definitivas de la avería y proceder al reemplazo del tramo afectado.
Posteriormente, una vez instalada la nueva sección de cañería, se realizarán pruebas de estanqueidad para verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de restablecer plenamente la operación del acueducto.
No obstante, desde la prestataria aclararon que una vez finalizada la reparación primaria podrían ser necesarios trabajos complementarios en función de los resultados obtenidos durante las pruebas técnicas y el monitoreo posterior.
Rafaela mantiene un servicio reducido
Mientras continúan las tareas de reparación, las localidades afectadas mantienen el abastecimiento mediante sistemas alternativos previstos para este tipo de contingencias.
En el caso de la ciudad de Rafaela, ASSA confirmó que el servicio se encuentra funcionando de manera reducida y condicionado por otras fuentes de alimentación de la red.
El objetivo de esta modalidad es garantizar la continuidad mínima del suministro mientras se preserva el funcionamiento general del sistema y se facilita una recuperación más rápida una vez concluida la reparación.
La situación genera especial atención debido a la importancia estratégica que tiene el Acueducto Desvío Arijón para el abastecimiento de agua potable en gran parte del centro provincial.
Sin inconvenientes en otras localidades abastecidas por el acueducto
A pesar de la avería registrada en el conducto troncal, desde la empresa destacaron que las restantes localidades abastecidas por el sistema no presentan inconvenientes en la provisión de agua potable.
Esto se debe al funcionamiento de esquemas complementarios de abastecimiento y a las medidas operativas implementadas para sostener la distribución mientras se trabaja sobre el tramo fuera de servicio.
ASSA no precisó aún un plazo definitivo para la finalización total de las tareas, aunque aseguró que los equipos técnicos continúan trabajando de manera permanente para restablecer el funcionamiento normal del sistema en el menor tiempo posible.
La reparación reviste complejidad no solo por las dimensiones de la cañería afectada, sino también por la profundidad a la que se encuentra instalada y por la importancia del conducto dentro del esquema regional de distribución de agua potable.