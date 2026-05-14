A la altura de Sa Pereira

ASSA avanza en la reparación del acueducto que abastece a Rafaela y la región

Aguas Santafesinas informó que continúan los trabajos de reparación sobre el conducto troncal del Acueducto Desvío Arijón, luego de detectarse una avería en una cañería de gran diámetro ubicada a más de tres metros de profundidad. Mientras avanzan las tareas, Rafaela mantiene un servicio reducido y las demás localidades operan mediante sistemas alternativos.