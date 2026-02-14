Qué dice el pronóstico de este sábado y domingo en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe y su zona de influencia atraviesan un sábado de condiciones relativamente estables, aunque el panorama cambiará con el correr de las horas. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional,en los niveles altos de la troposfera se mantiene un aporte de aire cálido desde el oeste, lo que genera una mejora temporal que no resultará significativa.
Se espera que, a partir de la tarde de este sábado, la configuración de las masas de aire favorezca una mayor inestabilidad, abriendo la puerta a precipitaciones de variada intensidad en la región.
El pronóstico para lo que resta del sábado
Para lo que queda de la jornada, se prevé un cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Sin embargo, las condiciones rotarán de estables a inestables, con posibilidad de lluvias débiles durante gran parte del día, no descartándose la ocurrencia de algunos chaparrones algo más intensos de manera localizada.
En cuanto a los registros térmicos, se observa poco cambio con una suave tendencia al descenso hacia la noche. Los vientos se mantendrán moderados a regulares por momentos, predominando del sector este/noreste.
Mínima: 19°
Máxima: 32°
Domingo: lluvias y ascenso de la mínima
Para mañana domingo, el escenario meteorológico se presentará aún más complejo. Se espera un cielo cubierto a nublado con condiciones marcadamente inestables en toda el área metropolitana.
La probabilidad de lluvias y tormentas aisladas se mantendrá vigente durante toda la jornada. A pesar de la nubosidad y el mal tiempo, las temperaturas experimentarán un suave ascenso, especialmente en los registros mínimos. Los vientos serán leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde.
Mínima: 23°
Máxima: 30°
Ante la probabilidad de eventos de lluvia aislados, se recomienda a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios en la circulación y mantenerse informados sobre las actualizaciones de los alertas a corto plazo emitidos por las autoridades competentes.