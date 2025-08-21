#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 11º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

Por la tarde se espera una máxima que supere los 20°. Crédito: Flavio Raina
 9:21
Por: 

Este jueves es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénRuta 168 en Santa Fe: seguirán de noche las tareas de reparación en los puentes

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, con valores que se mantendrán en 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 21º, bajando a 14° en horas de la noche.

Por la tarde se espera una máxima que supere los 20°. Crédito: Flavio RainaPor la tarde se espera una máxima que supere los 20°. Crédito: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1010.1 hPa, viento noreste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por lluvias o viento, a pesar de las fuertes ráfagas registradas.

Pronóstico extendido

  • El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 18°. Con cielo parcialmente nublado, sólo se esperan fuertes vientos por la tarde.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 9° y una máxima de 15°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.
  • Finalmente, el domingo regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 16°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro