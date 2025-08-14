Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 4º y la máxima sería de 16°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la tarde-noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 4° y la máxima sería de 16º, bajando a 8° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1026.9 hPa, viento sudeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.