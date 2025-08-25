#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo de este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 6º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante el día.

Lunes con sol en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina
 9:18
Este lunes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando con un sol predominante en el cielo.

Lunes con sol en la capital santafesina. Crédito: Flavio RainaLunes con sol en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 6° y la máxima sería de 21º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1020.1 hPa, viento noreste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El martes espera una mínima de 11° y una máxima de 22°. Con cielo mayormente despejado durante todo el dìa, sin precipitaciones.
  • Luego, el miércoles tendrá una mínima de 10° y una máxima de 21°. El cielo volverá a presentarse despejado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde - noche.
  • Finalmente, el jueves regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 11° y la máxima de 20°.
CLIMA EXTENDIDO

