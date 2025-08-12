#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 23°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía
 9:15
Por: 

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la noche.

Imagen ilustrativa. Crédito: Luis CetraroImagen ilustrativa. Crédito: Luis Cetraro

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 23º, bajando a 15° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 79%, la presión de 1013.2 hPa, viento norte a 17 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • El miércoles se espera una mínima de 8° y una máxima de 20°. Continuará el cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 5° y una máxima de 17°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado y sin precipitaciones.
  • Finalmente, el viernes se presenta nuevamente con parcialmente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 3° y la máxima de 17°.
CLIMA EXTENDIDO

Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

