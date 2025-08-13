Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 20°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 20º, bajando a 12° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1015.6 hPa, viento sudoeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.