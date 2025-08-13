Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

12AGO | Avanza el aire frío desde Patagonia y en las próximas horas llegará a la franja central



Desde mañana, bajan las temp y aumenta la nubosidad. Se corta la racha de gran amplitud térmica de los últimos días: tendremos mañanas frías y tardes frescas



https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/e780DIP7Bk