Repudio

Sancionaron a las responsables de la gresca del domingo en Rincón

La Municipalidad de la localidad costeña “lamenta” los “hechos de violencia” ocurridos en la plaza central, cuando festejaban el Día de las Infancias. Varias mujeres terminaron en la comisaría por golpes de puño y riña. Los niños y niñas debieron ser “rescatados” por sus familiares durante la trifulca.