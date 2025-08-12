Sancionaron a las responsables de la gresca del domingo en Rincón

Lo del domingo en la plaza central de San José del Rincón fue un bochorno. Y la Municipalidad local no se quedó en silencio. En un comunicado de prensa expresó su repudio y se lamentó por lo ocurrido. Además, anticipó sanciones a las protagonistas de la riña que terminó con la intervención policial.
“La Municipalidad de San José del Rincón expresa su más enérgico repudio a los lamentables hechos de violencia ocurridos el pasado domingo durante el festejo del Día de las Infancias en la plaza central de la ciudad”, comienza el comunicado.
Los hechos: la Municipalidad organizó un evento público en la plaza de Rincón para celebrar el Día de las Infancias. Concurrió gran cantidad de gente y todo era una fiesta, llena de niños y niñas, hasta que en un sector comenzó una pelea entre mujeres. Los registros en videos muestran a varias personas tomándose a golpes de puño y tirándose al suelo. En uno de los videos se ve a niños y niñas que son “rescatados” por sus familiares cuando jugaban junto al lugar a donde se produjeron los hechos. Un escándalo.
Al menos siete participantes
La policía de la 6ta Zona de Inspección que patrullaba la zona retuvo a siete personas con lesiones leves que posteriormente instaron penalmente contra sus agresoras, entre ellas dos adolescentes, de 16 y 17 años, y tres jóvenes de 20, 22 y 36.
“Este evento, organizado con el objetivo de promover la integración comunitaria y el disfrute familiar, se vio empañado por un altercado que gracias al accionar policial no terminó con heridos, situación que resulta inaceptable en cualquier circunstancia, y más aún en una jornada destinada a la recreación de niñas, niños y sus familias”, expresa el comunicado que lleva la firma de la Municipalidad de Rincón.
Más adelante, el mismo señala que las personas involucradas “tendrán prohibido el ingreso a todos los eventos organizados por esta Municipalidad”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que cada actividad municipal sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para toda la comunidad”, sentencia sobre el final el comunicado.
