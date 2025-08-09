#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrá el cielo completamente despejado en la capital santafesina.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
 22:01
Por: 

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente despejado y probabilidad de precipitaciones casi nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá cielo con una luna predominante y una temperatura de promedio de 10° centígrados.

Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital no experimentaría precipitaciones, luego de las amenazas de las últimas horas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste, con ráfagas mayores por instantes.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrán las nulas probabilidades de precipitaciones, con leve presencia de nubosidad.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad del importante salto térmico, con 4° de temperatura mínima y 19° de máxima.

El viento será de entre los 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores. En la tarde - noche, los valores subirán a entre 13 km/h y 22 km/h con dirección norte.

Pronóstico extendido

  • El lunes el cielo se presentará mayormente despejado, con leve nubosidad aislada. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 19°C.
  • Finalmente, el martes habrá cielo mayormente despejado y temperaturas en marcado ascenso. La mínima será de 7°C y la máxima de 23°C.
CLIMA EXTENDIDO

