Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrá el cielo completamente despejado en la capital santafesina.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
 0:00
Por: 

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente despejado y probabilidad de precipitaciones casi nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá cielo con una luna predominante y una temperatura de promedio de 8° centígrados.

La nubes oscurecieron el cielo, pero sin las precipitaciones esperadas por el SMN. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital no experimentaría precipitaciones, sosteniendo la tendencia de las últimas horas.

Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector sur, con ráfagas mayores por instantes.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrán las nulas probabilidades de precipitaciones, con nula presencia de nubosidad.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad del importante salto térmico, con 5° de temperatura mínima y 16° de máxima.

El viento será de entre los 13 km/h y 22 km/h desde el sector noroeste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores. En la tarde - noche, se mantendrán los valores y la dirección.

Pronóstico extendido

  • El lunes continuará con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará en 7° y la máxima en 21°.
  • Finalmente, el martes se presentará despejado durante toda la jornada. La mínima será de 7° y la máxima de 22°, sin probabilidad de precipitaciones.
CLIMA EXTENDIDO

