Cultura

Santa Fe celebró un nuevo encuentro de "Magnífico humedal"

El ciclo organizado por el Centro de Estudios Nexo estuvo dedicado a “El latido de las islas”. Hubo música, artes visuales y diálogo interdisciplinar en torno a la flora y fauna local. “Proponemos celebrar lo que somos porque creemos que es necesario revalorizar nuestra identidad, nuestro entorno y nuestra cultura”, sostuvo la concejala Laura Mondino.