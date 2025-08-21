Se viene el segundo encuentro de “Magnífico humedal”
El Centro de Estudios Nexo presenta una nueva edición dedicada a la identidad santafesina. Después de “Los caminos del barro” llega “El latido de las islas” con música, artes plásticas, gastronomía y charlas. Entrada libre y gratuita.
Flora y fauna del humedal como protagonistas del encuentro cultural.
13:45
Este viernes 22 de agosto tendrá lugar un nuevo encuentro del ciclo “Magnífico humedal” que organiza el Centro de Estudios Nexo, Territorio de Ideas. Esta segunda edición, titulada “El latido de las islas”, estará destinada a abordar la flora y fauna del humedal. La cita es a las 19 hs. en Junín 2966, con entrada libre y gratuita.
La concejala Laura Mondino, integrante del centro de estudios, manifestó: “Somos un humedal y tenemos una historia, una geografía y una cultura estrechamente ligadas a esa identidad. En el primer encuentro quisimos celebrar con los vecinos de la ciudad y esa gran convocatoria nos impulsó a seguir profundizando en nuestra tradición cultural”.
El ciclo “Magnífico humedal” reúne arte, ciencia y territorio.
El encuentro contará con una intervención artística de pintura con tintes nativos, a cargo de Valeria Marioni; activación sonora con el Ensamble Ingá Trío; un dispositivo participativo de poemas visuales a cargo del Equipo Nexo y esculturas con madera de poda, con el artista Aguará.
Comunidad santafesina convocada en torno a su patrimonio natural.
También habrá un Diálogo de saberes en torno a la flora y fauna del humedal, en el que participará Andrés Pautasso, a cargo del área de Museografía y Programación del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", junto a Valeria Marioni y el luthier Gringo Dubouloy.
Espacio de intercambio y diálogo sobre identidad y naturaleza.
Nexo Santa Fe es un Territorio de Ideas, un espacio que promueve el encuentro y el diálogo a partir del estudio de las problemáticas sociales vinculadas al ambiente, la educación, la cultura y la producción. Para más información, dirigirse a @nexosforg en instagram.
Dejanos tu comentario
Dejanos tu comentario
