#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 4º y la máxima sería de 15°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía
 9:18
Por: 

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénLas prioridades para erigir el monumento homenaje a "Locomotora" Oliveras en la ciudad de Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 4° y la máxima sería de 15º, bajando a 9° en horas de la noche.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1026.4 hPa, viento sudoeste a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • El sábado se espera una mínima de 4° y una máxima de 17°. Continuará el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 4° y una máxima de 19°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado, pero sin precipitaciones.
  • Finalmente, el lunes se presenta nuevamente con mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 21°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro