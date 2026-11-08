Este sábado, el Paseo La Esmeralda fue el punto de encuentro de los vecinos del Distrito Noreste, que disfrutaron del Primer Festival del Distrito, una propuesta que nació en las mesas de ADN Santa Fe, durante el segundo encuentro de trabajo que el programa realizó en ese sector de la ciudad, en agosto de este año.
El Distrito Noreste brilló con el primer festival surgido en ADN Santa Fe
La actividad busca fortalecer el desarrollo productivo de la ciudad mediante la articulación entre el Estado local y los actores del territorio. Más de un centenar de vecinos disfrutaron de música, gastronomía y feria de emprendedores.
El objetivo de la iniciativa fue generar un espacio de encuentro para fortalecer los lazos comunitarios, promover la identidad barrial y poner en marcha una plataforma de oportunidades para el desarrollo local.
Además del festival, los vecinos también propusieron la creación de una Mesa de Gestión Distrital ADN, una iniciativa que se repitió en los ocho distritos que visitó el programa
La importancia de apropiarse del espacio y del barrio
El presidente del Concejo Municipal. Sergio “Checho” Basile se mostró muy contento de esta instancia de celebración que reunió a un centenar de vecinos. “Quiero agradecer a la comisión organizadora, integrada por vecinos que participaron de las mesas de ADN y se pusieron al hombro esta iniciativa. Buscaron a los artistas, convocaron a los emprendedores y organizaron esta hermosa velada. ADN justamente viene a transformar y generar identidad. El Distrito Noreste tiene una identidad muy particular y quiere ser un motor productivo. Hoy les estamos dando una vidriera muy importante a los emprendedores. Esto es un ejemplo de que ADN muestra resultados”, expresó.
Por su parte, Alicia Zapata, integrante de la Comisión Organizadora del Festival, compartió su experiencia: “La primera vez que me senté en la mesa de ADN pensé: ¿tendrá final feliz esto? Y así fue. Celebro que el Concejo salga a los barrios. Nosotros estamos acostumbrados a demandar, a reclamar, y cuando los legisladores vienen y tienen esa actitud, uno empieza a mirar las cosas de otro modo y a creer que todo es posible”.
Zapata explicó que la comisión se conformó con representantes de cuatro barrios y que, en apenas dos meses, lograron organizar el festival.
“La primera decisión que tomamos fue que los artistas y emprendedores fueran locales, gente que justamente necesita este espacio para darse a conocer. Los emprendedores se engancharon enseguida”, destacó.
“Para mí, ADN genera economía. Es lo más importante, porque les estamos dando oportunidades a las personas en tiempos tan difíciles”, concluyó.
Protagonistas del Festival
El evento contó con la participación de artistas, artesanos y emprendedores locales. También fueron parte del festival distintas instituciones y organizaciones sociales del distrito que participaron de los encuentros de ADN.
Los espectáculos musicales tuvieron como protagonistas a Cristian Amerth, Sabrina Flesia, Claudia Leiva, Los del Federal, Los del Valle Folk y Cumbia Retro, quienes hicieron bailar y cantar a los presentes. Al finalizar sus presentaciones, cada grupo recibió un reconocimiento del Concejo Municipal por su participación.
Asimismo, alrededor de 40 emprendedores del barrio expusieron sus productos y pudieron visibilizar sus trabajos. La propuesta también incluyó un espacio gastronómico.
Fue una noche de encuentro, participación y celebración, en la que los vecinos fueron protagonistas y demostraron que, cuando las ideas surgen del territorio y se construyen colectivamente, pueden transformarse en oportunidades para toda la comunidad.