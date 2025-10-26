Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo electoral en Santa Fe

Santa Fe tendrá un domingo electoral soleado y con temperaturas agradables. Los vientos le darán un poco de frescura a una semana calurosa que tuvo picos de calor veraniegos.
Santa Fe tendrá un domingo electoral soleado y con temperaturas agradables. Los vientos le darán un poco de frescura a una semana calurosa que tuvo picos de calor veraniegos.
La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 11.3°C, con una humedad del 98% y vientos del norte con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 11°C y el termómetro alcanzaría los 24°C durante la tarde.
Los vientos, del ESTE especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.
Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 17°C y vientos del este a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.
Tarde: La máxima del día llegará a 24°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del este, con intensidades de 7-12 km/h. Sin precipitaciones.
Noche: La temperatura descenderá a 18°C, y los vientos del este bajarán las intensidades a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.
El lunes tendrá una mínima de 13° y una máxima de 19°. Habrá sol la mayor parte del día. Sin precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 10° y una máxima de 18°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.
