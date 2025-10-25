Elecciones parlamentarias de medio término

Santa Fe define 9 de los 127 diputados nacionales que se eligen este domingo

En la provincia hay 16 listas en carrera y los más de 2 millones 800 mil votantes podrán sufragar en las 8.423 mesas que se distribuirán en todo el territorio. Solo Buenos Aires con 35 diputados y CABA con 13 superan a Córdoba y Santa Fe que definirán 9 lugares en el Congreso.