El futuro del relleno sanitario, la disponibilidad de estacionamiento en el centro y las problemáticas urbanas formarán parte de la agenda del octavo Encuentro por las Ciudades, que se realizará el miércoles 4 de noviembre en el Salón Colonial de la Sociedad Rural de Santa Fe.
El futuro del relleno sanitario y el estacionamiento, en el centro del debate sobre Santa Fe
La jornada impulsada por Data Encuentro reunirá a especialistas, organizaciones y jóvenes para analizar los desafíos de Santa Fe. Uno de los ejes será el futuro del relleno sanitario, al que, según estimó Lucas Simoniello, le quedan cinco años y medio de vida útil.
La actividad, organizada por Data Encuentro, tendrá una jornada extendida con presentación de informes, paneles y talleres participativos. Según informó el concejal Lucas Simoniello, ya había más de 250 personas inscriptas y la convocatoria continúa abierta.
El encuentro se realiza en el marco del Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora cada 31 de octubre, y busca poner información sobre la mesa para discutir los problemas de la capital provincial y pensar alternativas para su desarrollo.
“Para nosotros es fundamental tener información para tomar decisiones”, planteó Simoniello, quien destacó que la propuesta busca revisar compromisos, compartir resultados y construir soluciones para la ciudad del futuro.
El relleno sanitario, una preocupación a mediano plazo
Uno de los principales temas será la gestión de los residuos urbanos. Simoniello advirtió que, de acuerdo con las estimaciones que maneja el espacio, al relleno sanitario le quedan cinco años y medio de vida útil.
En ese contexto, Data Encuentro presentará un informe preliminar sobre las alternativas posibles para abordar el problema. La discusión incluirá también la participación de la diputada provincial Sofía Galnares, quien expondrá sobre su proyecto de valorización energética.
La propuesta apunta a abrir el debate sobre las opciones disponibles para el tratamiento de los residuos, con información técnica y participación ciudadana. El objetivo es anticiparse al agotamiento de la capacidad del relleno y analizar qué soluciones podrían implementarse en Santa Fe.
Estacionamiento: más allá del SEOM
Otro de los informes previstos abordará la situación del estacionamiento en el micro y macrocentro de la ciudad. La presentación buscará ampliar la mirada más allá del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y analizar la disponibilidad real de espacios para dejar vehículos.
“Es mucho más que SEOM”, explicó Simoniello al describir el relevamiento, que contempla distintas modalidades de estacionamiento: espacios en edificios residenciales y de oficinas, playas, antiguos garajes y otros lugares que podrían alquilarse.
El estudio buscará aportar datos sobre el stock y el movimiento de estos espacios, con el propósito de contribuir al diagnóstico de una problemática cotidiana para quienes circulan por el área central.
Organizaciones y jóvenes, protagonistas de la jornada
La agenda también incluirá un espacio dedicado a experiencias comunitarias que contribuyen a transformar la ciudad desde los barrios. Allí se compartirán iniciativas vinculadas con el reciclaje, la recuperación de espacios verdes, los clubes y el trabajo de organizaciones sociales.
Entre las experiencias mencionadas por Simoniello figuran la cooperativa Setúbal, la radio Acústica, La Monti, Vía Verde y los clubes Nuevo Horizonte y Mundo Pequeño.
Por la tarde, la convocatoria tendrá un espacio específico para jóvenes de entre 16 y 22 años. A través de talleres participativos, se los invitará a imaginar cómo sería Santa Fe si fueran ellos quienes la pensaran y proyectaran.
La jornada concluirá con un taller y una charla a cargo de Leonel Chiarella, dirigente con experiencia de gestión que, según adelantó Simoniello, también trabajó en el cierre de un basural en su ciudad.
De los informes a las políticas públicas
Para Simoniello, uno de los objetivos del encuentro es que los relevamientos y las discusiones no queden limitados al diagnóstico, sino que puedan aportar ideas a las decisiones públicas.
Como antecedente, mencionó trabajos sobre cloacas, problemas vinculados con las graseras, la Cloaca Máxima, estrategias ambientales aplicadas a la construcción y el proyecto de un parque productivo.
También destacó el desarrollo de un nuevo sistema para registrar las llamadas “caries urbanas”, espacios deteriorados o vacantes dentro de la trama urbana. Según contó, la herramienta surgió a partir de la iniciativa de un estudiante santafesino que se contactó con el equipo para transformar el relevamiento en un sistema que permita visualizar mejor los problemas y trabajar sobre posibles soluciones.
“Una ciudad que hay que mantener, una ciudad que hay que recuperar, pero principalmente también una ciudad que hay que proyectar”, resumió Simoniello al describir la mirada que busca impulsar el espacio.
El dirigente sostuvo que el encuentro no exige que todos sus participantes compartan las mismas ideas, sino que procura reunir distintas experiencias y perspectivas alrededor de una preocupación común: cómo mejorar Santa Fe a partir de información y propuestas concretas.
Cuándo y dónde
El octavo Encuentro por las Ciudades se realizará el miércoles 4 de noviembre, de 9 de la mañana hasta la noche, en el Salón de la Rural de Santa Fe. La inscripción se encuentra disponible a través de las redes sociales de Data Encuentro y de Lucas Simoniello.