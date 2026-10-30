Participación ciudadana

El futuro del relleno sanitario y el estacionamiento, en el centro del debate sobre Santa Fe

La jornada impulsada por Data Encuentro reunirá a especialistas, organizaciones y jóvenes para analizar los desafíos de Santa Fe. Uno de los ejes será el futuro del relleno sanitario, al que, según estimó Lucas Simoniello, le quedan cinco años y medio de vida útil.