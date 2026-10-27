La 8ª edición del Encuentro por las Ciudades se proyecta como una iniciativa que va a reunir a referentes, especialistas, instituciones y ciudadanos para reflexionar sobre el presente y el futuro de las ciudades, a partir del intercambio de ideas, la producción de conocimiento y la construcción colectiva de propuestas.
El 8º Encuentro por las Ciudades llega con propuestas para construir ciudades centradas en las personas
El evento será el 4 de noviembre en el nuevo Salón Colonial de la Sociedad Rural de Santa Fe. Habrá instancias de debates, capacitaciones y talleres. La inscripción online es libre y gratuita.
La jornada contará con una agenda de actividades que abordarán temas centrales para el desarrollo urbano, como la gestión de residuos, la movilidad, el uso del espacio público, la participación de las juventudes y la planificación de la ciudad a futuro. Además, se presentará el Anuario 2026 del observatorio Data Encuentro, con nuevos informes que construyen datos y que son insumo para propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia.
“Pensar las ciudades que queremos implica animarnos a debatir los problemas que tenemos hoy, pero también anticiparnos a los desafíos que vienen. Desde Encuentro buscamos generar espacios donde los datos, las experiencias y las distintas miradas se transformen en propuestas concretas para mejorar la vida de las personas”, comentó Lucas Simoniello, concejal de la ciudad y coordinador de Encuentro.
En ese sentido, destacó la importancia de sostener estos ámbitos de participación y construcción colectiva: “Una ciudad mejor no se construye desde una sola mirada. Necesitamos escuchar, compartir experiencias y sumar a distintos sectores de la sociedad para pensar soluciones que tengan impacto en la vida cotidiana y nos permitan proyectar un futuro más sostenible e inclusivo”.
Una agenda con distintas perspectivas
Las actividades comenzarán a las 9 horas con la apertura del evento y la presentación del Anuario 2026, un espacio para compartir el trabajo realizado, los datos relevados y las experiencias impulsadas desde el observatorio Data Encuentro.
A las 10 se desarrollará la actividad “Residuos del Gran Santa Fe 2060”, que presentará un diagnóstico integral sobre la gestión de residuos y alternativas para avanzar hacia un modelo metropolitano basado en la reducción, la recuperación y la valorización. Participará la diputada provincial Sofía Galnares, quien presentará su proyecto de valorización energética de residuos.
A las 11 se presentará el informe “Estacionamiento en Santa Fe: oferta, atractores de viaje y condiciones para mejorar la gestión en el área central”, que analiza la disponibilidad de estacionamiento, los principales atractores de viajes y las oportunidades para optimizar el uso del espacio público y mejorar la movilidad urbana.
Por la tarde, a las 14, tendrá lugar “Experiencias que transforman la ciudad”, un espacio para conocer iniciativas y organizaciones de la ciudad que generan cambios positivos.
A las 16, el taller “¿Y si a la ciudad la pensamos los jóvenes?” convocará a jóvenes de entre 16 y 25 años para compartir ideas y reflexionar sobre la ciudad que quieren habitar.
A las 18 se realizará el taller “2060: decisiones para la ciudad que viene”, una propuesta participativa que invita a imaginar cómo queremos que sea Santa Fe en 2060 y qué decisiones es necesario tomar hoy para alcanzar ese futuro. A través de juegos de roles, datos y tendencias, los participantes trabajarán en grupos sobre los grandes desafíos urbanos.
El cierre del evento será a las 19.30 con la charla “Construyendo ciudades para las personas”, a cargo del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el concejal Lucas Simoniello; y Raúl Dalinger, presidente de la Fundación Mundo Pequeño. El encuentro propondrá intercambiar ideas, compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades de construir ciudades más humanas, inclusivas y pensadas para quienes las habitan.
Una iniciativa para construir mejores ciudades
El Encuentro por las Ciudades busca consolidarse como un ámbito de diálogo, participación y generación de propuestas, promoviendo una mirada integral sobre los desafíos urbanos y fortaleciendo el trabajo conjunto entre distintos sectores.
En esta edición, además, la iniciativa forma parte de la agenda global de Octubre Urbano de ONU-Hábitat, que impulsa conversaciones y acciones en distintas ciudades del mundo en torno a la planificación urbana, la sostenibilidad, la movilidad y la calidad de vida.
Inscripción
Todas las actividades se realizarán en la Sociedad Rural de Santa Fe, el miércoles 4 de noviembre, y serán abiertas y gratuitas, con inscripción previa a través de este link: https://forms.gle/HC96UiYPmVQFwBqe6