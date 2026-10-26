Este miércoles 28 de octubre

Ciclo de debates metropolitanos: Fundación Cauces presenta "Conversaciones sobre territorios y sociedad"

Fundación Cauces organiza el ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad", un espacio de debate con especialistas para reflexionar sobre los desafíos ambientales, urbanos e institucionales de la región metropolitana de Santa Fe. La propuesta contempla dos encuentros presenciales, abiertos y gratuitos, con inscripción previa.