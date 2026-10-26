El próximo miércoles 28 de octubre a partir de las 19 hs en 1 de Mayo 2120, se realizará el primer encuentro del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad: ¿Hacia dónde va nuestra región metropolitana?", organizado por la Fundación Cauces.
Ciclo de debates metropolitanos: Fundación Cauces presenta "Conversaciones sobre territorios y sociedad"
Fundación Cauces organiza el ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad", un espacio de debate con especialistas para reflexionar sobre los desafíos ambientales, urbanos e institucionales de la región metropolitana de Santa Fe. La propuesta contempla dos encuentros presenciales, abiertos y gratuitos, con inscripción previa.
Frente a los profundos procesos de transformación estructural, la crisis climática y las nuevas demandas sociales que atravesamos en las ciudades, la iniciativa propone repensar las políticas públicas desde una mirada integral y plural, reconociendo las características singulares de Santa Fe y su condición metropolitana atravesada por ríos, humedales y desafíos de gestión ambiental y urbana.
Frente a los profundos procesos de transformación estructural, la crisis climática y las nuevas demandas sociales que atravesamos en las ciudades, la iniciativa propone repensar las políticas públicas desde una mirada integral y plural, reconociendo las características singulares de Santa Fe y su condición metropolitana atravesada por ríos, humedales y desafíos de gestión ambiental y urbana.
Este panel inaugural, titulado "La vida de las personas y el ambiente", contará con la participación de los especialistas Paulo Chiarella (FADU UNL - FAPyD UNR), Carlos Paoli (ex docente e investigador FICH UNL) y Javier Fedele (CONICET- CURDIUR UNR) bajo la moderación de Javier Mendiondo (FADU UNL). Durante la jornada se analizará la relación entre los procesos de urbanización y los sistemas naturales, el cambio climático, las tendencias poblacionales, la gestión de riesgos, la protección de humedales y las herramientas para la planificación de la movilidad regional. La actividad es libre y gratuita, y las personas interesadas deberán inscribirse previamente completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevZCwK0L5iUOdbR_WY-4kKD7ckKIrUkS3QAFETHXJuXN4vVg/viewform .
Los especialistas del debate
El panel contará con la destacada trayectoria de Paulo Chiarella, arquitecto paisajista, docente de grado y posgrado en FADU-UNL y FAPyD-UNR especializado en Soluciones Basadas en la Naturaleza y cofundador de un estudio de planificación del paisaje; Carlos Paoli, especialista en hidrología con más de 45 años de trayectoria como docente e investigador de la FICH-UNL; y Javier Fedele, doctor arquitecto (UPC), docente de la FAPyD-UNR, Investigador Independiente del CONICET y actual director del CURDIUR (CONICET-UNR), especializado en planificación urbana y gobernanza territorial.
Segunda jornada: desafíos institucionales y económicos
Asimismo, el ciclo continuará con su segundo encuentro el próximo 14 de noviembre a partir de las 19 hs en la misma sede, bajo la temática "Desafíos institucionales y económicos de una ciudad metropolitana". En esta oportunidad se debatirán las alternativas institucionales planteadas en el marco de la Ley Provincial de Áreas Metropolitanas y su impacto concreto en la región, abordando cuestiones relativas al desarrollo económico, la generación de empleo, el modelo de gobernanza regional y el fortalecimiento del perfil tecnológico y universitario de Santa Fe. Este panel estará integrado por Jaquelina Santiago, Virginia Trevignani y Milagros Rivadera, con la moderación de Ricardo Robles.
Desde la Fundación Cauces destacaron que los problemas urbanos y metropolitanos no pueden resolverse desde miradas fragmentadas, por lo que estas actividades buscan promover la articulación entre el Estado, la ciudadanía, las universidades, las organizaciones sociales y el sector productivo para construir colectivamente una agenda de desarrollo basada en el compromiso con las generaciones futuras.