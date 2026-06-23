Las imágenes enviadas por un lector al WhatsApp de El Litoral muestran una situación que, se vive en la intersección de Echagüe y Obispo Príncipe, en la cuadra de la Universidad Católica de Santa Fe.
Periodismo ciudadano
Estacioná donde quieras: en la esquina de la Universidad Católica de Santa Fe
Un lector de El Litoral envió imágenes tomadas donde varios vehículos aparecen estacionados sobre la senda peatonal y ocupando parte de la bicisenda.
Estacioná donde quieras: en la esquina de la Universidad Católica de Santa Fe
Esquina de Echagüe y Obispo Príncipe
En las fotografías puede observarse un automóvil Peugeot estacionado ocupando prácticamente la totalidad de la senda peatonal, obligando a quienes cruzan a rodearlo.
Esquina de Echagüe y Obispo Príncipe
Mientras que otro vehículo permanece detenido sobre el sector destinado a la bicisenda, delimitado por pintura verde y delineadores flexibles.
Sobre el Autor
#TEMAS: