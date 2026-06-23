#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Periodismo ciudadano

Estacioná donde quieras: en la esquina de la Universidad Católica de Santa Fe

Un lector de El Litoral envió imágenes tomadas donde varios vehículos aparecen estacionados sobre la senda peatonal y ocupando parte de la bicisenda.

Estacioná donde quieras: en la esquina de la Universidad Católica de Santa FeEstacioná donde quieras: en la esquina de la Universidad Católica de Santa Fe
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Las imágenes enviadas por un lector al WhatsApp de El Litoral muestran una situación que, se vive en la intersección de Echagüe y Obispo Príncipe, en la cuadra de la Universidad Católica de Santa Fe.

Esquina de Echagüe y Obispo PríncipeEsquina de Echagüe y Obispo Príncipe

En las fotografías puede observarse un automóvil Peugeot estacionado ocupando prácticamente la totalidad de la senda peatonal, obligando a quienes cruzan a rodearlo.

Esquina de Echagüe y Obispo PríncipeEsquina de Echagüe y Obispo Príncipe

Mientras que otro vehículo permanece detenido sobre el sector destinado a la bicisenda, delimitado por pintura verde y delineadores flexibles.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Estacioná donde quieras

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro