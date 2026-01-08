El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Corte total por obras en calle Suipacha entre Santa Fe y San Lorenzo.
Corte total en Ovidio Lagos entre 27 de Febrero y Rueda.
Corte total del camino de la Crementaria entre Ricardone y San Lorenzo.
Desde KM 5.500 al KM 08, altura de Capitán Bermmúdez - Santa Fe. Reducción de calzada por obras entre las 07:00hs y las 18:00hs. Se recomienda circular con precaución
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Las rutas de la región Sur se presentan con intensas ráfagas de viento que podrían provocar pérdida de estabilidad en los vehículos. Se solicita extremar precauciones al transitar.
En Av. 7 de Marzo y Candioti tráfico intenso.
No se registran inconvenientes en las principales vías de acceso a la capital santafesina. Tránsito fluido en las avenidas y puentes de la ciudad.