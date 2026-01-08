#HOY:

En Vivo Jueves 8 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe.
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 08.01

07:58 Cortes en Rosario

Corte total por obras en calle Suipacha entre Santa Fe y San Lorenzo.

Corte total en Ovidio Lagos entre 27 de Febrero y Rueda.

Jueves 08.01

07:58 Corte en la Ruta Provincial 25

Corte total del camino de la Crementaria entre Ricardone y San Lorenzo.

Jueves 08.01

07:22 Autopista Rosario-Santa Fe: reducción de calzada

Desde KM 5.500 al KM 08, altura de Capitán Bermmúdez - Santa Fe. Reducción de calzada por obras entre las 07:00hs y las 18:00hs. Se recomienda circular con precaución

Jueves 08.01

07:21 Tránsito normal en Rosario

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Jueves 08.01

07:20 Vientos en el Sur de la provincia: precaución

Las rutas de la región Sur se presentan con intensas ráfagas de viento que podrían provocar pérdida de estabilidad en los vehículos. Se solicita extremar precauciones al transitar.

Jueves 08.01

07:18 Santo Tomé: tráfico intenso en Candioti

En Av. 7 de Marzo y Candioti tráfico intenso.

Jueves 08.01

06:30 Tránsito fluido en el Gran Santa Fe

No se registran inconvenientes en las principales vías de acceso a la capital santafesina. Tránsito fluido en las avenidas y puentes de la ciudad.

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe

metagoogle
