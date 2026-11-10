La Estación Belgrano fue escenario de una multitudinaria celebración por el Día de las y los Trabajadores Municipales que se lleva a cabo cada primer viernes de noviembre. Casi 2.000 personas participaron de una nueva edición de la Fiesta Muni, organizada por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM), que este año adquirió un significado especial al coincidir con el 80º aniversario de la entidad.
La Fiesta Muni reunió a casi 2.000 personas en el año de los 80 años de ASOEM
El gremio celebró sus ocho décadas con un gran festejo en la Estación Belgrano, donde hubo importantes sorteos, shows musicales y un emotivo balance.
Trabajadores y trabajadoras de Santa Fe y de las distintas localidades que integran la jurisdicción sindical compartieron una celebración que también contó con la presencia de autoridades de los gobiernos locales de la región. La convocatoria volvió a mostrar la dimensión de una organización que representa a miles de trabajadores municipales y que, a lo largo de ocho décadas, construyó una presencia sindical que trasciende los límites de una sola ciudad.
En ese contexto, el secretario General de ASOEM, Juan R. Medina, se dirigió a los presentes y puso en valor el camino recorrido desde la fundación de la entidad, en 1946. Su mensaje recuperó el sentido de una historia construida colectivamente, las conquistas alcanzadas a través de la organización y la importancia de sostener una representación sindical con capacidad para defender derechos y proyectar nuevas respuestas frente a los desafíos del mundo del trabajo.
La conducción estuvo a cargo de Marcelo Iribarne y Chechu Cómer. La música y los espectáculos en vivo de Changuitos, Hernán Narváez y Chanchi fueron parte de una programación que tuvo a los trabajadores municipales como protagonistas de la celebración.
Una edición especial con 100 sorteos y grandes premios
Entre los momentos más esperados de la noche se destacó el sorteo de 100 premios, que incluyeron cocinas, heladeras, aires acondicionados y motocicletas. En homenaje a los 80 años de la organización, se incorporaron además dos premios especiales: un viaje a Isla Margarita, con vuelos directos desde Sauce Viejo, siete noches de alojamiento en un hotel all inclusive y traslados incluidos, y una estadía de seis noches en Río de Janeiro.
La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Poética, con un menú de siete pasos, servicio de catering y barra libre durante toda la celebración.
A 80 años de su fundación, ASOEM celebró el Día de las y los Trabajadores Municipales con una convocatoria que reunió a generaciones de trabajadores y a representantes de distintas localidades. La Fiesta Muni fue también una oportunidad para poner en perspectiva el recorrido de la organización: una historia que no se construyó de manera individual, sino a partir de la participación, la unidad y la acción colectiva. Porque detrás de cada conquista laboral hay trabajadores que se organizan, una representación que se sostiene y una comunidad que encuentra en la organización sindical una herramienta para construir mejores condiciones de trabajo y de vida.