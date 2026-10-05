Santa Fe ciudad

Con rotundo éxito pasó una nueva edición de la Maratón ASOEM en el marco de sus 80 años de historia

Este domingo 4 de octubre, la 11° Maratón ASOEM reunió a 1200 participantes. Así, trabajadores, jubilados y familias vivieron una jornada de deporte, integración y encuentro, en el marco de los 80 años de historia de la organización sindical.