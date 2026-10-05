Desde las primeras horas de la mañana, los participantes se acercaron al SUM de la Sede Sindical para retirar sus kits gratuitos y prepararse para una nueva edición de esta propuesta que ya forma parte del calendario institucional. Con los cupos de inscripción agotados anticipadamente, la convocatoria volvió a reflejar el interés que genera la actividad entre trabajadores de toda la jurisdicción.
Con rotundo éxito pasó una nueva edición de la Maratón ASOEM en el marco de sus 80 años de historia
Este domingo 4 de octubre, la 11° Maratón ASOEM reunió a 1200 participantes. Así, trabajadores, jubilados y familias vivieron una jornada de deporte, integración y encuentro, en el marco de los 80 años de historia de la organización sindical.
La jornada contó con la participación de compañeros de Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Candioti, Arroyo Aguiar y Sauce Viejo, quienes compartieron el recorrido de 6 kilómetros, corriendo o caminando, en una propuesta abierta también a las familias y a las infancias que se sumaron con sus rodados.
En ese marco, el secretario General de ASOEM, Juan R. Medina, destacó el significado de esta nueva edición en el año del 80° aniversario de la organización:
“Estos 80 años no fueron vividos en vano. Hoy tenemos acá a casi el 90 por ciento de quienes forman parte de esta organización. Nosotros iniciamos este camino allá por 2002, 2003, y hoy otros tomaron la bandera de aquello que empezamos. Estamos acá y seguramente vamos a seguir construyendo un sindicato fuerte. Quién te dice que el día de mañana podamos tener una fundación, una escuela, un montón de cosas, porque tenemos la fortaleza para hacerlo”.
Por su parte, la secretaria de Deportes de ASOEM, María Eugenia Montenegro, destacó el trabajo colectivo que hizo posible la jornada y agradeció la colaboración de los trabajadores de ASOEM, así como de los compañeros de las distintas áreas municipales que participaron del operativo.
Declarada de interés
Durante la actividad, la 11° Maratón ASOEM recibió un importante reconocimiento institucional al ser declarada de interés municipal. La distinción fue promovida a solicitud de los trabajadores del Concejo Municipal de Santa Fe y, por iniciativa de los concejales Julián Martínez y Sergio “Checho” Basile, se presentó en sesión y obtuvo el respaldo unánime de todos los ediles.
Momentos antes de la largada, la concejala “Titi” Barletta hizo entrega formal de la mención que pone en valor la relevancia del evento y la trayectoria del sindicato en la comunidad.
Una propuesta que crece
Esta nueva edición volvió a reunir a distintas generaciones en torno a una actividad que combina deporte, recreación y encuentro. A lo largo del recorrido, los participantes compartieron una jornada que permitió fortalecer los vínculos entre compañeros de las distintas localidades que integran la jurisdicción de ASOEM.
La Maratón ASOEM forma parte de las propuestas que la organización sindical sostiene para promover la actividad física, los hábitos saludables y los espacios de encuentro entre trabajadores y sus familias.
En el año de su 80° aniversario, ASOEM celebró una nueva edición de la Maratón reafirmando una historia construida a lo largo de generaciones y proyectando nuevas propuestas para seguir fortaleciendo la participación y el encuentro de los trabajadores municipales.