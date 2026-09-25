Programa ABRI

ASOEM presentó en un congreso de salud mental su experiencia de abordaje de consumos problemáticos

Más de 600 personas participaron este viernes del 1° Congreso Municipal de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Santa Fe, realizado en la Estación Belgrano y organizado por la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe.