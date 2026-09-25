Más de 600 personas participaron este viernes del 1° Congreso Municipal de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Santa Fe, realizado en la Estación Belgrano y organizado por la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe.
ASOEM presentó en un congreso de salud mental su experiencia de abordaje de consumos problemáticos
Más de 600 personas participaron este viernes del 1° Congreso Municipal de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Santa Fe, realizado en la Estación Belgrano y organizado por la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe.
En ese marco, ASOEM fue el único sindicato que participó como expositor y presentó la experiencia de trabajo que desarrolla junto al municipio a través del Programa ABRI, una herramienta destinada al abordaje de situaciones vinculadas a consumos problemáticos entre los trabajadores municipales.
La exposición estuvo a cargo de la secretaria de Acción Social y Personas Mayores de ASOEM, Maira Gorria; la directora de Seguridad y Salud Ocupacional de la Municipalidad de Santa Fe, María Victoria Gallini; y la trabajadora de esa Dirección, Ada García. La presentación contó además con el acompañamiento del secretario General de ASOEM, Juan R. Medina, e integrantes de la Comisión Directiva.
Una política construida en paritaria
El Programa ABRI comenzó a gestarse en 2022, a partir de un equipo interdisciplinario impulsado por ASOEM para abordar situaciones de consumos problemáticos en el ámbito laboral municipal.
En 2023, la iniciativa fue llevada a la Mesa Paritaria Local, donde se conformó una Comisión Ad Hoc para trabajar en conjunto con el Departamento Ejecutivo. De ese proceso surgió una herramienta de carácter paritario, sostenida institucionalmente por ASOEM y la Municipalidad de Santa Fe.
El municipio aporta una partida presupuestaria para el funcionamiento del programa, mientras que ASOEM desarrolla el trabajo territorial, el acompañamiento de los trabajadores y la construcción de redes vinculares que complementan los procesos de atención y recuperación.
ABRI establece un protocolo de asesoramiento, acompañamiento, derivación y seguimiento de situaciones vinculadas a consumos problemáticos. También contempla la Licencia por Consumos Problemáticos de Sustancias para quienes adhieran a un proceso de tratamiento, además de acciones de prevención y sensibilización.
La propuesta toma como marco la Ley Nacional N.º 26.657 de Salud Mental y establece a la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Municipalidad de Santa Fe como órgano de aplicación, con el asesoramiento del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Una herramienta que continúa creciendo
Durante 2025, el 39% de los usuarios del programa sostuvo el tratamiento. Actualmente, ABRI está a cargo de la Secretaría de Acción Social y Personas Mayores de ASOEM, encabezada por Maira Gorria, junto a Yanina Aguirre, como colaboradora, y Martina Ibaña, estudiante avanzada de Psicología de la UCSF.
El trabajo se articula con la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, a cargo de María Victoria Gallini, y cuenta con el acompañamiento de Ada García y Gabriela Morelli.
Además de la atención y el seguimiento de situaciones particulares, el programa contempla talleres de prevención destinados a trabajadores municipales y encuentros con familiares de agentes que participan de ABRI.
Actualmente, la herramienta está disponible para las 120 direcciones municipales de Santa Fe y entes autárquicos.
Una experiencia de articulación entre el Estado y la organización sindical
La participación en el Congreso permitió presentar una experiencia concreta de construcción paritaria y articulación entre la organización sindical y la Municipalidad de Santa Fe, y compartirla con otros abordajes vinculados a la salud mental y los consumos problemáticos.
“Fuimos el primer sindicato en la República Argentina que logró, a través de la Mesa Paritaria Local, la atención al flagelo de los Consumos Problemáticos”, destacó el secretario General de ASOEM, Juan R. Medina, al finalizar la jornada.
De esta manera, ASOEM llevó al ámbito académico y de intercambio una política desarrollada desde el ámbito laboral municipal, que incorpora el acompañamiento y el cuidado integral de los trabajadores como parte de las herramientas construidas en paritaria.