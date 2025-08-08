Preocupación por videos virales

Filtraciones de agua en el hospital de Niños: qué pasó y qué dicen las autoridades

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron importantes filtraciones en sectores sensibles del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe. El director del establecimiento, Pablo Ledesma, brindó detalles sobre lo ocurrido y explicó que la atención no se interrumpió.