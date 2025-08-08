Filtraciones de agua en el hospital de Niños: qué pasó y qué dicen las autoridades
Imágenes que circularon en redes sociales mostraron importantes filtraciones en sectores sensibles del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe. El director del establecimiento, Pablo Ledesma, brindó detalles sobre lo ocurrido y explicó que la atención no se interrumpió.
Este miércoles comenzaron a circular en redes sociales una serie de videos que mostraban filtraciones de agua en distintos sectores del hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad Santa Fe. Las imágenes generaron alarma entre vecinos y pacientes, al tratarse de un edificio clave para la atención pediátrica en la región.
En diálogo con El Litoral, el director del hospital, Pablo Ledesma, brindó explicaciones sobre los episodios registrados y aclaró que, si bien se trató de dos situaciones distintas ocurridas el mismo día, "la atención médica se mantuvo en todo momento".
“Las imágenes que se empezaron a viralizar realmente nos preocuparon”, reconoció Ledesma, quien confirmó que uno de los problemas ocurrió en el ala dos de planta baja, donde funcionan consultorios de especialidades como fonoaudiología.
“Hay un caño de desagüe de planta alta este que repercutió en el ala dos de planta baja, que es donde están la mayoría de los consultorios de especialidades puntualmente, donde desempeñan sus tareas las fonoaudiólogas y donde está la cabina y el instrumental destinado a las audiometrías”, detalló el médico.
Según explicó, el problema se originó por una obstrucción en los desagües, lo que generó una filtración que fue rápidamente atendida por el equipo de mantenimiento del hospital.
“Se detectó la falla y se procedió con el equipo de mantenimiento del hospital. También se hicieron cambios en el protocolo de limpieza”, aseguró el director.
Dos episodios distintos
Ledesma aclaró que los videos corresponden a dos situaciones diferentes, aunque ambas ocurrieron el mismo día. El primer incidente fue el ya mencionado en los consultorios de planta baja. El segundo se produjo en una zona de internación en planta alta.
“Es una avería en uno de los desagües de los receptáculos de ducha de uno de los baños de los SIM que está en planta alta”, precisó.
El origen del problema fue, nuevamente, una obstrucción.
“Hay una confluencia, valga la redundancia, de desagües de baños y de elementos relacionados con bacheos y demás de planta alta. Estos caños, que por las envergaduras son de dimensiones importantes, presentaban algunos residuos que no deberían estar en ese lugar. Justamente por eso es que se modificó el protocolo”, explicó.
Afortunadamente, no había pacientes presentes en el momento del incidente en el área de fonoaudiología, y la atención en las otras áreas del hospital no se vio afectada.
“En ese momento no había pacientes en fonoaudiología. Se siguió brindando la atención que iban a recibir en ese lugar si no sucedía lo sucedido. Se siguieron aceptando derivaciones como lo hacemos cada día y en todo momento del día desde el interior”, afirmó Ledesma.
¿Cuáles fueron las causas?
Consultado sobre si estos incidentes tienen relación con falta de mantenimiento o inversión, Ledesma fue claro.
“Existe un plan de mantenimiento del hospital. Tiene una planificación prevista con personal designado para estas tareas. En el sentido de llevar eficacia, seguridad y garantía epidemiológica en un área de salud, diría que esto no tiene que ver con falta de inversión”, sostuvo.
Asimismo, destacó que se está trabajando en mejoras integrales para el edificio.
“Hay un plan de puesta en valor del hospital, sumado al resto de las obras que tiene el gobierno. Justamente, esto ocurre a días de haber cumplido un nuevo aniversario desde que el hospital cambió de edificio”, recordó.
Atención garantizada
Pese a los inconvenientes técnicos, desde el hospital se remarcó que en ningún momento se interrumpió la atención ni se dejó de recibir pacientes.
“Estas son situaciones fortuitas, como las que ocurren en cualquier edificio grande, más aún en instituciones que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Lo importante es que hubo una respuesta inmediata y se tomaron medidas para evitar futuras repeticiones”, concluyó Ledesma.
Desde el hospital de Niños destacaron que continuarán con el monitoreo permanente de las instalaciones, y pidieron a la comunidad que ante cualquier duda se acerque al establecimiento o consulte por los canales oficiales.
