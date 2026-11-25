El equipo del Fondo de Asistencia Educativa de la Municipalidad de Santa Fe presentó su balance anual y proyecciones para el próximo año ante directivos de escuelas y jardines de la ciudad. Compartió información respecto del funcionamiento del área y resolvió inquietudes de los presentes.
Digitalización y mayor eficiencia en las tareas: ejes del balance y planificación 2027 del FAE
La Municipalidad busca optimizar los recursos y consolidar una gestión ágil en las instituciones educativas mediante la digitalización integral de los pedidos.
Durante este encuentro explicaron que, así como en 2025 el eje principal de trabajo del FAE se concentró en torno a la transparencia de los procesos, avanzado este aspecto, el presente año se hizo hincapié en la digitalización y eficientización de los trabajos.
“La digitalización de los procesos es una herramienta fundamental para construir una gestión pública más ágil, eficiente y accesible”, explicó la Subecretaria de Gestión Educativa Agustina Huespe, y agregó que “permite optimizar los recursos, simplificar los procedimientos y fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y la ciudadanía, promoviendo una administración más transparente, innovadora y cercana”.
En este encuentro también se presentaron los distintos equipos de trabajo: el equipo de Promoción de la Ciudadanía que lleva adelante el programa “La Muni en tu Escuela”, la Dirección de Obras de Asistencia Educativa (DOAE), que se encarga del mantenimiento de las instituciones educativas de la ciudad.
Asimismo, el personal del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Y se mencionaron los Programas vigentes de la Secretaría de Educación: Munibus Educativo, Plan de Veredas Escolares, SIAC (digitalización del sistema de pedidos), entre otros.
Finalmente se recordaron los trabajos calendarizados anualmente tales como desmalezado y limpieza de tanques y los que se deben solicitar mediante formulario según la demanda: desratizaciones, desinsectaciones, limpieza de canaletas, herrería, plomería, vidrios, poda, extracciones, pedido de escenario, entre otros.
Respecto de las inversiones realizadas, el equipo de FAE dió cuenta de una distribución equitativa en los ocho distritos de la ciudad que garantiza una presencia territorial equilibrada.
Asimismo, se pudo constatar año a año un incremento en la calidad de las inversiones, tendiendo a realizar aquellas obras que queden en las escuelas a largo plazo, como es el caso del Plan de Veredas en el marco del cual hay 23 instituciones que ya cuentan con veredas accesibles, se abrieron sobres en 3 instituciones educativas y para 2027 se planifica culminar con las 50 veredas del plan.
Es muy importante destacar que desde el sábado 5 al jueves 31 de diciembre se procesarán solicitudes urgentes que afecten el normal funcionamiento de la institución.
En este sentido, no es necesario solicitar tareas de desmalezado, limpieza de tanques o compra de ventiladores porque estas tareas se realizan en forma continua. Para el resto de las obras o insumos sí se requiere completar el formulario que se encuentra en la web.
En el caso de Munibus, por poner un ejemplo, la digitalización del servicio implica la capacidad de determinar prioridades. Las reservas ahora se hacen por un sistema on line. Cabe destacar que se agregó el eje “Memoria en movimiento”, en el marco de los 50 años del último golpe militar.
Más información
Quienes deseen ponerse en contacto con el FAE pueden hacerlo telefónicamente, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas al 342 6114124 o al siguiente correo electrónico: [email protected]
Además, se puede encontrar más información en el sitio web institucional.