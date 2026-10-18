Rosario

Alimentación saludable en escuelas: cómo buscan cambiar hábitos desde la realidad de cada comunidad

Un programa municipal trabaja con docentes, familias, chicos y chicas para revisar prácticas alimentarias, menús y condiciones de las cocinas. La propuesta parte de conocer cada escuela antes de intervenir y busca ampliar las opciones sin perder de vista las limitaciones materiales y culturales.