Espacio técnico y político

Presentaron en Rosario la Fundación Miguel Lifschitz con la presencia de Pullaro, Javkin y referentes de Unidos

El espacio de estudio y planificación fue lanzado en un acto en la zona de la costa rosarina impulsado por el concejal Federico Lifschitz, hijo del exgobernador. Con la presencia de las principales figuras del gabinete provincial, autoridades locales, legisladores y miembros del Poder Judicial, el gobernador Maximiliano Pullaro recordó al exmandatario santafesino y afirmó: "Queríamos que Miguel vuelva a la gobernación para que sea presidente de la Nación".