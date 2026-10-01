Este miércoles por la tarde se realizó la presentación oficial de la Fundación Miguel Lifschitz, un nuevo espacio técnico y político orientado a la elaboración de proyectos y políticas públicas para Rosario. El encuentro tuvo lugar en el Salón Vista Río, en la costanera central, y reunió a dirigentes de las distintas fuerzas que integran la coalición de gobierno Unidos para Cambiar Santa Fe: legisladores, autoridades judiciales, empresarios y profesionales vinculados a la figura del ex mandatario fallecido durante la pandemia por Covid-19.
Presentaron en Rosario la Fundación Miguel Lifschitz con la presencia de Pullaro, Javkin y referentes de Unidos
El espacio de estudio y planificación fue lanzado en un acto en la zona de la costa rosarina impulsado por el concejal Federico Lifschitz, hijo del exgobernador. Con la presencia de las principales figuras del gabinete provincial, autoridades locales, legisladores y miembros del Poder Judicial, el gobernador Maximiliano Pullaro recordó al exmandatario santafesino y afirmó: "Queríamos que Miguel vuelva a la gobernación para que sea presidente de la Nación".
El acto contó en las primeras filas con la presencia del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el senador por el Departamento Rosario, Ciro Seisas; e integrantes del Gabinete provincial, además de invitados especiales.
Entre quienes asistieron se destacó la presencia del integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Baclini; exfuncionarios de las gestiones socialistas como Miguel Ángel Cappiello y Manuel Sciutto; referentes de la Cámara Argentina de la Construcción; deportistas destacados y profesionales que supieron trabajar con Miguel Lifschitz.
Durante la apertura del encuentro, Pullaro rememoró el rol de Lifschitz al frente de la provincia entre 2015 y 2019 —período en el que el actual gobernador se desempeñó como ministro de Seguridad— y analizó el impacto político de su figura a nivel nacional antes de su fallecimiento en mayo de 2021. "Sentíamos que con la figura de Miguel podíamos volver. Queríamos que vuelva a la gobernación para que sea presidente de la República Argentina. Lo veíamos como un dirigente que trascendía las fronteras de la provincia de Santa Fe", dijo.
En tono más personal, el mandatario santafesino recordó el respaldo que le dio en momentos críticos de su gestión en Seguridad y valoró su conducta ética en el contexto de la pandemia. "Su partida fue triste e injusta porque muchas personas en su lugar hubiesen buscado el atajo para encontrar la vacuna. Sin embargo, él no quiso saltar la fila. Incluso en ese momento sostuvo sus valores y esa maldita honestidad le costó la vida", agregó Pullaro.
Un espacio para proyectar ideas y evitar la nostalgia
El concejal rosarino Federico Lifschitz, hijo del ex intendente rosarino y ex gobernador santafesino del Frente Progresista, usó el evento para enmarcar a la fundación no como un espacio meramente de recuerdo de su padre sino como una plataforma de acción e investigación que dé respuestas a las demandas actuales de la ciudad. "A Miguel le hubiese gustado que lo honremos dándole continuidad a una forma de pensar, de hacer y de ser. Un espacio plural que convoque a todos a formar los mejores cuadros técnicos para los desafíos que vienen", afirmó el concejal.
El edil también destacó la disciplina de trabajo de su padre, su apertura para sentar en una misma mesa a distintos actores de la comunidad —desde organizaciones comunitarias hasta ámbitos empresariales como la Bolsa de Comercio o la Fundación Libertad— y su rasgo "obsesivo" por concretar y finalizar las obras públicas iniciadas en la ciudad y la provincia.
Entre intendentes
A su turno, el intendente Pablo Javkin aportó vivencias de su vínculo político y personal con el exgobernador, recordando cruces y consensos y el rigor con el que encaraba la administración diaria. "Reunirse con Miguel era medio un examen. No era una reunión para relajarse. No procrastinaba nada. En el ámbito del trabajo era extremadamente preciso, ordenado y exigente, con un rigor moral muy marcado y un conocimiento profundo de la ciudad", expresó Javkin.
El actual intendente rosarino también repasó anécdotas sobre la firmeza de Lifschitz frente a decisiones nacionales en el marco de la obra pública y su contracara en el trato personal. "Tenía un sentido del humor enorme, le encantaban las bromas, recordaba mucho su infancia y sus lecturas del colegio Politécnico. Pero cuando venían sugerencias oscuras de afuera, puso muchos frenos que a la larga la historia demostró que fueron aciertos", sintetizó Javkin.
Respecto del rol de Federico Lifschitz en la escena política local, el intendente consideró: "El Concejo es la mejor escuela de inicio. El apellido ya resolvió un problema, pero le da un camino propio para ir moldeándose. Que la fundación sistematice el legado de Miguel nos da una enorme oportunidad a todos".
Según explicaron en la presentación, la fundación reúne a más de 100 profesionales, investigadores, emprendedores y referentes sectoriales que buscarán funcionar como un laboratorio de políticas públicas centrado en el desarrollo urbano, la infraestructura, la descentralización y la innovación para Rosario y su área metropolitana.
Huellas urbanas e institucionales de un legado
El lanzamiento de la fundación se suma a una serie de reconocimientos que el espacio público, la academia y distintas instituciones han ido incorporando en el mapa provincial para señalar el paso político de Lifschitz. Entre esos hitos se destacan el nombramiento de la Escuela Secundaria Orientada N.º 698 de la localidad de Las Tunas en 2024, las iniciativas parlamentarias aprobadas en el Concejo Municipal para denominar "Avenida Miguel Lifschitz" al tramo de la calle Berutti que atraviesa el Centro Universitario Rosario (La Siberia), e intervenciones conmemorativas impulsadas por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), casa de estudios donde se graduó como ingeniero civil.