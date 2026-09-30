En Rosario

Pullaro anunció una nueva etapa contra el delito: "El desafío es ir por los abogados y contadores de las bandas"

El mandatario encabezó en Rosario una jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos. Señaló que los homicidios acumulados hasta esta fecha bajaron de 222 a 63 en la ciudad y de 315 a alrededor de 112 en la provincia. “La violencia y el delito no están terminados; las organizaciones criminales no están desarticuladas, simplemente están contenidas por el accionar permanente del Estado”, advirtió.