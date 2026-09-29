El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la eliminación de subsidios en las tarifas del gas natural, que afectará a unos 500 mil usuarios santafesino. “Estamos convencidos de que hay que sacarle los subsidios a los ricos en la República Argentina y no tomar un mapa y cortarlo por zona”, justificó.
Pullaro cuestionó la eliminación de subsidios al consumo de gas natural
Recordó que los legisladores de la provincia votaron en contra de la modificación de la ley. “No podemos ser siempre los santafesinos ‘el pato de la boda’”, se quejó.
El mandatario fue consultado por la modificación del llamado Régimen de Zona Fría, que mantiene descuentos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero los elimina para numerosos departamentos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja que habían sido incluidos.
Pullaro sostuvo que el impacto es “muy grande, muy importante”, e hizo notar que “nuestros diputados y nuestros senadores votaron en contra”.
“Estamos convencidos de que hay que sacarle los subsidios a los ricos en la República Argentina y no tomar un mapa y cortarlo por zona; como estuvo mal lo que se hizo en el 2021 y 2020 (cuando se extendieron las zonas alcanzadas por los beneficios, también está mal en este momento”, añadió.
El gobernador remarcó que “no podemos ser siempre los santafesinos ‘el pato de la boda’. Por eso nuestros legisladores votaron en contra, pero es una decisión que se tomó y que se va a llevar adelante. Va a tener un impacto negativo, obviamente”.
En ese sentido, precisó que “hay cerca de 500.000 usuarios que van a dejar de percibir el subsidio, si no tienen determinadas condiciones. Porque para quien no tiene tres salarios mínimos vitales y móviles va a continuar, pero bueno, hay que hacer toda una reinscripción, un reempadronamiento y eso no va a ser sencillo. Ahí va a colaborar la provincia para que la gente lo pueda hacer rápidamente y el impacto sea menor”.
De todos modos, insistió en que “cuando se saca una región del país de un subsidio de estas características y no se ve el el nivel de ingresos que hay en toda la República Argentina, mínimamente podemos decir que es injusto”.
Impacto
Tal como se informó, la reforma mantiene el beneficio automático para las zonas que integraban el régimen original -Patagonia, Malargüe y Puna-, pero modifica el tratamiento de las regiones que fueron incorporadas en 2021.
En estas últimas, el descuento deja de ser un beneficio general por el solo hecho de vivir en una localidad incluida en Zona Fría. Se transforma en una bonificación adicional vinculada al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y queda destinada a los hogares que cumplan los criterios de vulnerabilidad establecidos para ese sistema.
Según los datos de Enargas, la ampliación ahora eliminada alcanzaba a unos 551.000 usuarios de gas por redes en ocho departamentos de la provincia. Rosario concentraba la mayor cantidad, con aproximadamente 388.919 usuarios, seguida por General López (48.765), San Lorenzo (38.864), Caseros (19.159), Constitución (16.740), Iriondo (14.818), San Martín (12.680) y Belgrano (10.658)