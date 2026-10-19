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Gobernanza digital: Autonomía SF pone el foco en la ciudad del futuro

El Concejo Municipal será escenario de un nuevo encuentro en el marco del proceso participativo que se desarrolla rumbo a la redacción de la Carta Orgánica local. Disertarán convencionales constituyentes, especialistas y referentes de experiencias digitales implementadas en el país.

Especialistas y referentes debatirán cómo incorporar la transformación digital a la futura Carta Orgánica de Santa Fe.Especialistas y referentes debatirán cómo incorporar la transformación digital a la futura Carta Orgánica de Santa Fe.
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“Gobernanza digital y autonomía municipal: claves para una carta orgánica del futuro” es el nombre del conversatorio que se desarrollará el próximo martes 20, a las 15 hs. en el recinto del Concejo Municipal, Salta 2943.

La participación es abierta a la comunidad, con inscripción previa en el siguiente link: https://forms.gle/2CLwrGo5e3YoTG3bA. El encuentro constará de las siguientes mesas temáticas, moderadas por la Lic. Soledad Martínez:

“Génesis, debates y habilitaciones del texto constitucional y la agenda digital”, a cargo de la diputada Gisel Mahmud, Convencional Constituyente de la Reforma 2025; “Gobernanza digital: de los estándares globales a los desafíos de los gobiernos locales”, con la Dra. Olga Cavalli, decana de la Facultad de Defensa Nacional (FADENA); “De la norma al territorio: la experiencia de transformación digital en la gestión local”, a cargo de la subsecretaria de Innovación de la Municipalidad de Escobar, Ana Carina Rodríguez; “El ecosistema jurídico digital: derechos y marco constitucional”, a cargo de la secretaria del Instituto de Derechos Digitales e Innovación Tecnológica del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, Luciana Gabas y “Gobernanza de datos y ciberseguridad municipal. Los desafíos de la implementación en la gestión local”, con el analista de sistemas Maxi Macedo, CTO de AsegurarTe.

Honorable Concejo Municipal. Crédito: Gentileza Concejo de la ciudad de Santa FeEl Concejo Municipal de Santa Fe será sede de un conversatorio sobre gobernanza digital y autonomía local.

Proceso participativo

Autonomía SF es el proceso participativo orientado a construir el camino hacia la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad, bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”.

A través de la web institucional (www.autonomiasf.concejosantafe.gov.ar), las personas e instituciones interesadas pueden sumar sus aportes y propuestas ciudadanas, de acuerdo a los cinco ejes planteados: “Cómo se gobierna la ciudad”, “Cómo funciona el municipio”, “Cómo se administran los recursos”, “Cómo planificamos y vivimos la ciudad” y “Cómo nos vinculamos con la región”.

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