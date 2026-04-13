Santa Fe ciudad

Guadalupe convoca a voluntarios para la 127° Peregrinación y espera más de 100 mil fieles

Desde la organización remarcaron que sólo hay que tener ganas de colaborar, ya que los turnos son de 2 horas. “Lo más importante es una sonrisa, porque muchos peregrinos vienen con dolor, entonces uno tiene que acompañar”, dijo el padre Blanche. Cómo sumarse.