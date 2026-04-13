En la antesala de una de las manifestaciones de fe más convocantes de la ciudad, la Basílica de Guadalupe lanzó una convocatoria abierta para sumar voluntarios de cara a la 127° Peregrinación, que se realizará los días 18 y 19 de abril. El pedido se concretó este lunes por la mañana en la explanada del templo, donde el párroco Marcelo Blanche y la colaboradora del voluntariado, Paola Rey, brindaron detalles de la organización.
Guadalupe convoca a voluntarios para la 127° Peregrinación y espera más de 100 mil fieles
Desde la organización remarcaron que sólo hay que tener ganas de colaborar, ya que los turnos son de 2 horas. “Lo más importante es una sonrisa, porque muchos peregrinos vienen con dolor, entonces uno tiene que acompañar”, dijo el padre Blanche. Cómo sumarse.
Bajo el nombre de “Custodios Guadalupanos”, el llamado apunta a fortalecer el dispositivo de acompañamiento a los peregrinos, en un evento que este año podría superar los 100.000 asistentes. “Siempre son bienvenidas todas las almas que quieran participar y colaborar para la basílica y sobre todo en esta oportunidad para la fiesta de Nuestra Virgen de Guadalupe”, expresó Rey.
Los voluntarios estarán identificados con pecheras y tendrán a su cargo tareas de orientación, entrega de folletería y ordenamiento en los accesos y salidas del templo, con el objetivo de facilitar la circulación y complementar el trabajo de los equipos de emergencia, entre ellos la Cruz Roja.
En ese sentido, desde la organización remarcaron que los requisitos para sumarse son simples. “Tener ganas de colaborar. Los turnos son muy cortitos, son de 2 horas, es muy poquito y para la comunidad entera es un montón”, señaló Rey, quien además subrayó la importancia del trato humano: “Lo más importante es una sonrisa. El peregrino, muchos de ellos vienen con dolor, entonces uno tiene que acompañar”.
El domingo, la Virgen...
La celebración guadalupana se extenderá durante dos días y medio. Comenzará el viernes por la noche con una propuesta cultural dentro del templo, que incluirá música, canto y danza. El sábado, la Basílica permanecerá abierta de 7 a 24, mientras que el domingo lo hará de 7 a 22.
El momento central será el domingo a las 15.30, con la misa principal y la tradicional salida de la imagen original de la Virgen, que contará con la presencia del arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, y el obispo auxiliar Gabriel Vecino.
En materia de seguridad, el padre Blanche confirmó que se solicitó a la provincia un refuerzo en los operativos y patrullajes, especialmente desde el viernes por la noche, con el objetivo de garantizar tranquilidad a los fieles durante toda la celebración.
Como cada año, Cáritas recibirá donaciones de alimentos no perecederos, pañales y ropa, que luego serán destinados a familias en situación de vulnerabilidad.
Perdidos
Entre las novedades, se incorporará un servicio de asistencia para personas y objetos perdidos, una demanda creciente ante la masividad del evento. Además, Blanche adelantó que existe una “promesa importante” para avanzar con la construcción de un ascensor hacia el camarín de la Virgen, una obra esperada que facilitaría el acceso a personas con movilidad reducida y que podría iniciarse este mismo año.
Quienes deseen sumarse como voluntarios, ya sea para tareas de custodia, liturgia o lecturas, pueden comunicarse al 342 5 049579 o inscribirse a través de la página web oficial de la Basílica. La convocatoria permanece abierta en la recta final hacia una nueva edición de una tradición profundamente arraigada en la identidad santafesina.