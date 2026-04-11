La tradicional feria de emprendedores que acompaña la Peregrinación a la Virgen de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe volvió a mostrar este año su poder de convocatoria. Con un total de 345 stands ocupados, la inscripción cerró con todos los cupos completos y dejó en evidencia una alta demanda por acceder a un espacio en uno de los eventos más masivos de la región.
Fuerte demanda y cupos completos: 345 emprendedores tendrán stands en Guadalupe
Estuvieron haciendo cola estos días en la Estación Belgrano para anotarse. Desde el municipio se privilegia, desde hace dos años, a los artesanos y vendedores santafesinos. El evento se realizará el 18 y 19 de abril en la ciudad de Santa Fe.
"Son 345 lugares que se inscribieron y tenemos registrados", precisó el subsecretario de Economía Social del municipio, Fernando Trossero, al confirmar que la convocatoria finalizó este viernes al mediodía tras varios días de inscripción.
La feria, con fecha para los días 18 y 19 de abril, estará organizada en cuatro grandes sectores: artesanos, reventa de productos, gastronomía envasada y puestos de comida del estilo parrilla o food trucks. "Tenemos un sector de artesanos que participan de los espacios de feria, otro de emprendedores que no elaboran sino que revenden productos, otro de gastronomía envasada -que no cocina en el lugar- y el sector gastronómico de parrilla, que sí cocina ahí", dijo el funcionario.
Como cada año, la feria se instalada los días de la peregrinación por avenida Almirante Brown (Costanera). En el sector 1 hay 107 permisos otorgados de puestos que estarán ubicados entre Javier de la Rosa y Cardenal Fasolino; para el sector 2 hay 112 puestos, entre Cardenal Fasolino y Obispo Príncipe; en el sector 3 habrá 50 stands, que estarán vendiendo entre Obispo Príncipe y Espora; y en el sector 4 habrá 76 puestos, que estarán ubicados entre Espora y Obispo Boneo.
Alta demanda
Lejos de alcanzar para todos, los 345 espacios disponibles representan el límite físico del predio dispuesto sobre la avenida Almirante Brown. "Esos son los cupos disponibles, de acuerdo a la disposición física del espacio. Son gazebos de 3 por 3 metros y es lo que permite el lugar", explicó Trossero.
En ese sentido, reconoció que la demanda superó la oferta: "Probablemente haya quedado gente afuera, algo que suele pasar en todas las convocatorias". Cada stand cuesta entre 30 mil y 150 mil pesos, de acuerdo al rubro de que se trate.
El funcionario indicó que la gestión del intendente Juan Pablo Poletti decidió inscribir, en primer término, a los emprendedores de la ciudad. "A diferencia de ediciones anteriores, nosotros este año y el pasado priorizamos lo local. Antes venía mucha gente de afuera", señaló Trossero. Y agregó: "Eso hace que quienes vienen de otras localidades puedan quedar afuera".
La medida busca fortalecer la economía social local y aprovechar la masividad del evento como vidriera. "Tiene que ver con la propuesta de mostrar lo que hacen nuestros artesanos y emprendedores, aprovechar la peregrinación para visibilizar todo lo que se produce en la ciudad", indicó.
Una oportunidad
Más allá de los criterios de selección, el interés por participar crece año a año. "Todos quieren aprovechar la oportunidad. Es un evento masivo y pasa en todos los eventos de este tipo", indicó el funcionario, al tiempo que reconoció que la situación económica seguramente también influye en la mayor demanda. En ese sentido, hubo colas en la Estación Belgrano, e incluso algunos llegaron a pasar la noche esperando para poder anotarse al otro día a primera hora.
Además de los stands, el municipio otorgó 35 permisos para venta ambulante de productos simples -como juguetes o alimentos básicos-, que estarán por calle Javier de la Rosa, mientras que la venta de alimentos elaborados exige carnet de manipulación como requisito excluyente.
La feria será parte de la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe, evento que reúne a miles de fieles que llegarán hasta la Basílica para participar de misas, procesiones y actividades pastorales. El momento central tendrá lugar el domingo, con la tradicional bajada de la imagen de la Virgen desde el camarín y la procesión por la explanada, en una de las manifestaciones de fe más convocantes de la región.