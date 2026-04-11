127° Peregrinación a la Virgen

Fuerte demanda y cupos completos: 345 emprendedores tendrán stands en Guadalupe

Estuvieron haciendo cola estos días en la Estación Belgrano para anotarse. Desde el municipio se privilegia, desde hace dos años, a los artesanos y vendedores santafesinos. El evento se realizará el 18 y 19 de abril en la ciudad de Santa Fe.