A propósito de Halloween

La casa embrujada de barrio Sur y las voces del más allá: dos tétricos "cuentos de terror" bien santafesinos

Sobre la vieja casona de 3 de febrero y A. Freyre sigue pesando un manto de supersticiones urbanas: luces que se prenden y ruidos extraños. En 1990, se hizo una experiencia de psicofonía en la Necrópolis: se registraron voces desde un panteón.