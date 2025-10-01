Santa Fe se prepara para el recital de Airbag y el Harlem Festival en la Estación Belgrano

La ciudad de Santa Fe se alista para recibir a miles de personas en dos fines de semana que marcarán la agenda cultural y económica de la región. Con la presentación de Airbag y una nueva edición del Harlem Festival, la Estación Belgrano se convertirá en epicentro de música, turismo y movimiento comercial.
Desde la productora Harlem, Vali Ferrero resaltó el esfuerzo detrás de la realización del evento: “Atrás de nosotros hay infinidad de gente, más de mil personas trabajando. Agradecemos al intendente de la ciudad porque puso a disposición todos los recursos que necesitamos, es imposible hacerlo como privado solo a esto”.
Además, destacó el crecimiento del festival: “Como familia Harlem estamos muy contentos porque es la séptima edición. Nos costó mucho, fue un trabajo que arrancó muy duro al principio y hoy estamos entre los principales festivales de Argentina”.
Santa Fe se consolida como escenario de grandes producciones nacionales. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Por su parte, Esteban Sabbione explicó cómo será la dinámica de las jornadas: “Arrancamos abriendo las puertas a las 14 horas, 14:30 ya está tocando la primera banda, y esto se estira hasta la 1:30 de la mañana cerrando con DJ, todos los años con una gran apuesta artística como siempre”.
Impacto económico y turístico
El intendente Juan Pablo Poletti destacó la magnitud del evento para la capital provincial: “Son dos fines de semana, uno el sábado con más de 15 mil personas que van a venir a ver Airbag y al posterior fin de semana, dos días, sábado y domingo con el Harlem. Eso hace que en dos fines de semana Santa Fe tenga una visita de 45 mil personas”.
La organización apuesta por una experiencia segura y masiva. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Poletti subrayó que la ciudad está preparada para el desafío: “No deja de alegrarnos tener estos lindos desafíos de que la ciudad de Santa Fe sea noticia por ser grandes eventos”.
En la misma línea, Rosario Aléman, secretaria de Producción, hizo hincapié en los beneficios económicos: “El primer fin de semana quizás no sea una ocupación hotelera del 100%, pero sí genera un movimiento en la gastronomía, un movimiento en el quiosco, un movimiento en todos los comercios de la zona”.
Además, precisó que la organización del Harlem ya muestra un gran impacto: “Para Harlem ya en la previa estábamos en un 70% de ocupación hotelera. El año pasado estuvo en un 90% y solamente el Harlem generó una inversión de 460 millones de pesos en la ciudad. Aspiramos y pensamos que este año con la sintonía de Airbag va a generar mucho más movimiento y mucho más desarrollo económico”.
Seguridad y tránsito
La magnitud de los recitales demanda un fuerte despliegue de seguridad. Fernando Peverengo, director de Seguridad, adelantó: “Hay un fuerte cacheo, no es una cancha de fútbol, Hay una cierta relajación, pero no por eso se puede ingresar cualquier cosa. Se trabaja más que nada en el afuera, en la inmediación, en el sector trasero con caballería”.
En cuanto al ordenamiento vial, Daniel Minetti, director de Control de Tránsito, explicó los cortes previstos: “Con el evento de Airbag, va a haber cortes en la zona de la estación Belgrano, calle Avellaneda y Bulevar Gálvez a partir de la hora 7 del sábado. El sábado 4 de octubre a la noche, a partir de la hora 23 se va a cortar ambas manos de Bulevar Gálvez desde Vélez Sarsfield a Güemes”.
Minetti agregó que el operativo se mantendrá durante el Harlem Festival: “Se van a repetir los cortes con la particularidad de que se habilitará la doble circulación de calle Güemes hacia el norte a fin de facilitar que quienes vienen del este hacia el oeste puedan dirigirse hacia el norte de la ciudad sin tener que extenderse hasta calle Lavalle”.
Una ciudad lista para la música
Con expectativas de recibir a miles de visitantes, Santa Fe se prepara para vivir dos fines de semana de intensa actividad cultural y económica. Los recitales no solo traerán música y entretenimiento, sino también una inyección significativa para la hotelería, la gastronomía y el comercio local.
El Harlem Festival y el show de Airbag consolidan a la capital santafesina como sede de grandes espectáculos nacionales, con una organización que articula al sector privado y público, garantizando seguridad, logística y proyección turística.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.