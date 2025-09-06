Perfiles

Mariano Mellino, el DJ argentino que expande su música por todo el mundo

Con una gira internacional que lo llevó de Japón a Estados Unidos, y con nuevas fechas en Nueva Zelanda, Australia y Europa, Mellino consolida un presente en la escena electrónica. En diálogo con Nosotros, el artista habló sobre el crecimiento del género musical, sus próximos proyectos, el detrás de una carrera que no deja de crecer y la expectativa de presentarse próximamente en Santa Fe.