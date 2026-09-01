La Sociedad de Beneficencia del Hospital José María Cullen vuelve a poner en marcha una iniciativa solidaria para acompañar las necesidades del principal efector de salud de la ciudad. Después de concretar recientemente la renovación de la sala de Neurología, ahora el objetivo está puesto en la Sala 7, un sector de mujeres que conserva la estructura de los antiguos pabellones del hospital.
Una cena para transformar la Sala 7 del Hospital Cullen: buscan fondos para renovar el sector
La Sociedad de Beneficencia del Hospital José María Cullen organiza un evento el 10 de septiembre para recaudar fondos. El objetivo es convertir la actual sala de mujeres en habitaciones de dos o tres camas, con baño privado.
Para avanzar con el proyecto, la entidad organiza una Cena a Beneficio del Hospital Cullen, que se realizará el próximo jueves 10 de septiembre, a las 21, en el edificio del Molino Marconetti. Lo recaudado será destinado íntegramente a las obras de reconversión de la sala.
La iniciativa busca transformar el actual espacio común en habitaciones con mayor privacidad y mejores condiciones para las pacientes. Según explicaron desde la Sociedad de Beneficencia, la intención es que las habitaciones cuenten con dos o tres camas y baño privado, lo que implicará una renovación integral del sector.
Un nuevo proyecto para el Cullen
La Sala 7 actualmente funciona como un sector destinado a mujeres, principalmente pacientes que atraviesan procesos quirúrgicos y requieren cuidados especiales. Su estructura responde al modelo de pabellones con el que fue concebido el hospital hace más de un siglo.
“Es una sala de mujeres. Generalmente las que van a cirugía y necesitan un cuidado especial”, explicó Ani Zuqueli, integrante de la Sociedad de Beneficencia, al referirse a la necesidad de adaptar el espacio a las condiciones actuales de atención.
La transformación demandará una inversión importante, ya que contempla una renovación integral. “Es todo nuevo lo que queremos hacer”, señaló Titina Torroija, integrante de la entidad, al destacar que el proyecto ya se encuentra en etapa de planificación.
El nuevo desafío llega después de que la Sociedad de Beneficencia concretara la puesta en valor de la sala de Neurología. Ahora, el trabajo vuelve a centrarse en mejorar las condiciones de internación y atención de quienes utilizan el hospital público.
Una cena abierta a particulares y empresas
La cena del 10 de septiembre será una de las principales herramientas para reunir los recursos necesarios. La propuesta contempla distintas alternativas de participación, tanto para particulares como para empresas.
La tarjeta individual tendrá un valor de $180.000, mientras que también se podrá adquirir una media mesa para cinco personas por $1.000.000 o una mesa completa para diez personas por $2.000.000.
En el caso de las empresas, la participación contempla además distintas categorías vinculadas al carácter de sponsor de la cena, una alternativa pensada para quienes quieran acompañar el proyecto con un aporte mayor.
Desde la Sociedad de Beneficencia remarcaron que cada contribución resulta importante para alcanzar el objetivo. “Todo suma. Las empresas con un poco más, los particulares con lo poco que les parezca que es”, destacaron.
En ese sentido, la entidad apeló nuevamente a la solidaridad de la comunidad santafesina para continuar con las obras dentro del Cullen.
El destino de cada aporte
Uno de los puntos que remarcaron las integrantes de la Sociedad de Beneficencia es que el dinero reunido tendrá como destino las necesidades del hospital.
“Hasta el último peso que entre allí se vuelque en el hospital para bien de los pacientes”, aseguraron durante la presentación de la cena.
La convocatoria busca, de esta manera, repetir el acompañamiento que permitió concretar anteriores proyectos y avanzar ahora con una obra de mayor magnitud.
La Sala 7 representa así el próximo desafío para la Sociedad de Beneficencia, que apuesta nuevamente al compromiso de particulares, empresas y de toda la comunidad para mejorar las condiciones de atención de los pacientes del Hospital José María Cullen.